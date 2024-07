Šis gėrimas – aukso gysla širdžiai: išbandykite nelaukdami

Salierų arbata gali būti ruošiama iš jo kotų, lapų ar sėklų. Tačiau kad ir kaip paruošite, būkite tikri, jog gausite vitaminų bombą.

Salierų maistinė vertė ir nauda

Gydomaisiais tikslais salieras buvo naudojamas dar IX a. pr. Kr. Jo eteriniu aliejumi buvo gydomas peršalimas, gripas, blogas virškinimas, įvairaus tipo artritai, kepenų ir blužnies ligos.

Iki šių dienų salieras yra vertinamas ne tik kaip daržovė, tačiau ir kaip vaistas. Ypač jis populiarus liaudies medicinoje. Ir naudojamas, beje, ne tik svorio mažinimui, tačiau ir organizmo aprūpinimui vitaminais bei mineralais.

Salieruose vitamino K yra net 37 proc. dienos normos. Tokia vitamino K gausa natūraliuose produktuose yra greičiau išimtis nei taisyklė. Tad salieras yra nepamainomas, gerinant širdies bei kraujagyslių sistemos veiklą, užtikrinant gerą širdies sveikatą.

Be to, salieruose gausu kitų vitaminų: C, A, B9, PP, kitų B grupės vitaminų, beta karoteno, mangano, kalio, kalcio, fosforo, eterinių aliejų ir kt.

Skirtingai nuo daugumos daržovių ar vaisių, salierai nepraranda savo maistingųjų savybių net ir verdami ar kitaip termiškai apdorojami. Na, išskyrus, galbūt vitaminą C, kuris gana greitai suyra karštame vandenyje.

Iš esmės salieras – tai vien vanduo, skaidulos bei mikroelementai. Be to, tai vienintelė daržovė, turinti neigiamą kalorijų kiekį. Tai reiškia, kad suvirškinti salierui organizmas sunaudoja daug daugiau energijos, negu gauna iš pačios daržovės. Štai kodėl jis taip mėgstamas daugelio dietos besilaikančių žmonių.

Kuo salierų arbata naudinga mūsų sveikatai?

Kaip paminėta aukščiau, salieras unikalus ir tuo, jog netgi termiškai apdorojant, jame išlieka didžioji dalis naudingųjų bei maistinių savybių. Tad tiems, kas nori išmėginti salierus sveikatos gerinimo tikslais, turime gerą žinią. Nesvarbu, ar vartosite salierų sultis, ar gersite su juo paruoštą glotnutį ar salierų arbatą, gydomosios salierų savybės išlieka tokios pačios.

Be to, salierų arbata gali būti ruošiama iš jo sėklų, lapų, stiebų ar netgi šaknų. Labai didelio skirtumo čia nėra, tad galite pasiruošti tokią, kuri jums bus skanesnė. Tuo labiau, kad, tarkime, lapai pasižymi intensyvesniu skoniu nei šakniastiebiai.

Liaudies medicinoje salierų arbata naudojama:

gydant širdies ir kraujagyslių ligas;

sergant reumatu;

podagros ligos gydymui;

kaip šlapimą varanti priemonė;

nemigai, nerimui šalinti;

kaip virškinimą gerinanti priemonė;

salierų arbata padeda gerinti smegenų darbą, saugo nuo aterosklerozės;

tonizuoja;

valo kraują;

padeda įveikti nutukimą ir antsvorį;

reguliuoja vandens ir druskų apykaitą organizme.

Salierų arbatos savybės

Neskaitant gydomųjų savybių, salierų arbata pasižymi ir kitomis mūsų organizmui naudingomis savybėmis. Tad ją vartoti gali net ir visiškai sveiki žmonės. Ypač ji naudinga moterims, kadangi jau nuo antikos laikų tikima, jog lėtina senėjimo procesus. Ir tai nėra mitas, kadangi salierų arbatoje gausu antioksidantų.

Antioksidacinės savybės

Salierų arbata turtinga antioksidantais, kurie padeda kovoti su laisvųjų radikalų poveikiu mūsų organizme. Laisvieji radikalai sukelia ląstelių pažeidimus, o tai prisideda prie senėjimo proceso bei įvairių ligų, tokių kaip vėžys ir širdies ligos, atsiradimą.

Uždegiminių procesų mažinimas

Kita svarbi ir labai naudinga salierų arbatos savybės – uždegimo mažinimas organizme. Ir čia mintyje turimi lėtiniai uždegimai, kylantys dėl neteisingos mitybos, blogų gyvenimo būdo įpročių ir pan. Būtent lėtiniai uždegimai sukelia daugybę sunkių ir ilgai bei sudėtingai gydomų ligų: pvz., artritą, širdies ligas, netgi vėžį ar depresiją.

Šlapimą varančios savybės

Salierų arbata padeda iš organizmo pasišalinti skysčių pertekliui, todėl sumažėja tinimai, paburkimai, sukeliami skysčių pertekliaus ar sutrikus skysčių pasišalinimo procesams organizme, sergant tam tikromis ligomis.

Virškinimo sistemos sveikata

Salierų arbata gali padėti pagerinti virškinimą ir sumažinti virškinamojo trakto sukeliamas problemas bei nemalonius simptomus, pvz., pilvo pūtimą. Be to, ji gelbsti nuo vidurių užkietėjimo. O salierų stiebų arbata puikiai padeda įveikti padidėjusį skrandžio rūgštingumą.

Širdies sveikata

Reguliarus salierų arbatos naudojimas pagerina širdies bei kraujagyslių sistemos sveikatą, stiprina kraujagyslių sieneles ir užtikrina gerą širdies darbą. Salieruose esantis kalis padeda reguliuoti kraujo spaudimą. Taip pat arbatoje esančios medžiagos reguliuoja cholesterolio kiekį kraujyje ir taip apsaugo organizmą nuo aterosklerozės.

Imuninės sistemos stiprinimas

Salierų arbata itin naudinga imuninės sistemos stiprinimui. Salierai gausūs vitaminų A ir C, beta karoteno, kurie būtini stipriai imuninei sistemai palaikyti ir organizmui sėkmingai kovoti su virusais bei bakterijomis. Be to, vitaminas A labai svarbus odos ir gleivinių, kurios yra pirmoji apsauga nuo infekcijų, sveikatai.

Nerimą mažinančios savybės

Salieruose gausu magnio, kuris užtikrina gerą nervų sistemos darbą. Tad salierų arbata idealiai tinka įtemptą darbą dirbantiems arba įtemptas situacijas kasdieniame gyvenime patiriantiems žmonėms. Ji ramina, mažina stresą, gerina miego kokybę, gali padėti netgi įveikti depresiją ar palengvinti jos simptomus.

Salierų (lapų) arbata

Tai paprasčiausiai ir lengviausiai paruošiama arbata, kuriai ruošti tinka tiek saliero stiebai, tiek lapai. galite pasirinkti iš to, ką tuo metu turite arba ką labiau mėgstate. Taip pat galima naudoti ir džiovintus saliero lapus, tačiau skonis bus kitoks. Tiesiog išbandykite ir išsirinkite sau skaniausią.

Ingredientai:

1 v. š. smulkintų salierų stiebų ir / ar lapų;

1 puodelis vandens.

Paruošimas:

salierų stiebus ar lapus labai gerai nuplauti tekančiu vandeniu ir susmulkinti;

vandenį užvirinti ir į jį sudėti paruoštus salierus;

sumažinti ugnį ir leisti salierams pavirti 10–15 min;

išjunkti ugnį, uždengti puodą ir palikti dar pastovėti apie 10–15 min;

nukošti ir gerti arbatą.

Patarimas: norėdami paįvairinti salierų arbatos skonį bei gauti daugiau naudos iš arbatos, galite ją paskaninti kitais priedais:

Citrina ir medus visada tinka bet kuriai arbatai. Tik patariama jų dėti į jau pravėsusią arbatą, kad būtų išsaugota kuo daugiau naudingųjų medaus bei citrinos savybių.

visada tinka bet kuriai arbatai. Tik patariama jų dėti į jau pravėsusią arbatą, kad būtų išsaugota kuo daugiau naudingųjų medaus bei citrinos savybių. Imbieras itin tiks rudenį ir suteiks arbatai ne tik papildomo šildančio poveikio, tačiau ir praturtins ją kitomis sveikatai naudingomis medžiagomis.

itin tiks rudenį ir suteiks arbatai ne tik papildomo šildančio poveikio, tačiau ir praturtins ją kitomis sveikatai naudingomis medžiagomis. Mėta, ypač švieži mėtos lapeliai, ne tik pageriną skonį, aromatą, tačiau ir sustiprina virškinimą gerinantį bei raminantį salierų arbatos poveikį.

Šildanti salierų arbata su ciberžole ir juodgrūde

Tokia arbata ideali šaltuoju metų laiku, kuris Lietuvoje tikrai užsitęsia ir prailgsta. Ji sušildys ir kūną, ir sielą. Be to, padės išvengti daugelio ligų, o susirgus padės kur kas greičiau pasveikti.

Ingredientai:

¼ a. š. saliero sėklų;

½ a. š. ciberžolės miltelių;

¼ a. š. juodgrūdės sėklų;

1 puodelis vandens.

Paruošimas: sėklas lengvai patrinti grūstuve, visus ingredientus sudėti į puodelį ir užpilti verdančiu vandeniu. Uždengti bei palikti pritraukti 5–10 min. Nukošti ir gerti.

Patarimas: Šiai arbatai papildomo aromato ir šilumos suteiktų cinamono lazdelė ar kardamono ankštis.

Atpalaiduojanti salierų lapų arbata su ramunėlėmis

Tai puiki arbata ne tik stresui, nemigai, įtampai ir nerimui įveikti, tačiau ir virškinimo sistemos darbui pagerinti, pilvo skausmams nuraminti. Arbatą patariama gerti prieš miegą arba jaučiant stresą.

Ingredientai:

1 a. š. smulkintų saliero lapų;

1 a. š. ramunėlių žiedų;

1 puodelis vandens.

Paruošimas: ingredientus suberti į puodelį ir užpilti verdančiu vandeniu. Uždengti ir palikti pritraukti 10–15 min. Nukošti. Lėtai išgurkšnoti.

Salierų arbatos šalutinis poveikis

Nors salierų arbata turi daugybę naudingų savybių, tačiau svarbu žinoti ir apie galimus šalutinius poveikius bei atsargumo priemones:

Salierų arbata gali sukelti alergines reakcijas. Tad jeigu žinote arba įtariate, kad esate alergiški salierams, šios arbatos nevartokite.

Arbata gali turėti poveikį tam tikriems vartojamiems vaistams. Ypač atsargiai ją vartoti turėtų žmonės, jau geriantys gydytojo paskirtus vaistus kraujo spaudimui mažinti ar diuretikus.

Kadangi salierų arbata pasižymi diuretinėmis savybėmis, ją vartojant, patariama papildomai gerti daugiau skysčių.

Salierai – ne tik puikus pasirinkimas virtuvėje, tačiau ir puikiai dera arbatos puodelyje. O jeigu abejojate dėl skonio, pasiryžkite išmėginti. Gali būti, kad liksite labai maloniai nustebinti.

Šaltinis: arbatosnauda.lt