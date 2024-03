Šis produktas – aukso gysla širdžiai: ragina valgyti dažniau

Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė sako, kad bendrai salierai dėl savo maistinių savybių gali padėti palaikyti tinkamą kaulų bei imuninės sistemos būklę, o juose esantis kalis gerina širdies sveikatą.

Taip pat prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva teigia, jog salierai – išties ilgai išliekanti daržovė, jeigu yra tinkamai laikoma namų sąlygomis.

Sveiki kaulai, širdis ir virškinimas valgant salierus

Salierai seniai naudojami tradicinėje medicinoje: senovės civilizacijos juos naudojo įvairiems negalavimams, įskaitant artritą, uždegimus ir virškinimo problemas, gydyti. Šiandien salierai ir jų sėklos vis dar vartojami vaistažolių medicinoje dėl jų galimo teigiamo poveikio sveikatai.

Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė pažymi, kad norint pagerinti savo bendrą sveikatą, salierus galima tiesiog įtraukti į kasdienį racioną: tai teigiamai atsilieps širdies, kaulų, virškinimo bei kitų organizmo sistemų veiklai.

„Maistine prasme salierai yra vitaminų ir mineralų šaltinis. Juose ypač daug vitamino K, kuris atlieka svarbų vaidmenį kaulų sveikatai ir kraujo krešėjimui, ir vitamino C – antioksidanto, kuris palaiko imuninės sistemos veiklą ir kolageno sintezę, rašoma pranešime spaudai.

Be to, salieruose yra nemažai kalio – mineralo, būtino kraujospūdžiui reguliuoti ir širdies sveikatai palaikyti. Taip pat salieruose esančios skaidulinės medžiagos gerina virškinimo trakto sveikatą“, – vardija dr. E. Gavelienė.

Gali padėti užkirsti kelią uždegiminiams ir lėtinių ligų procesams

Vis dėlto, ji perspėja, kad kai kuriems žmonėms gali pasireikšti alergija salierams, kuri gali sukelti įvairių simptomų – nuo lengvo niežulio ar patinimo iki sunkesnių reakcijų, pavyzdžiui, pasunkėjusio kvėpavimo ar anafilaksijos.

Tačiau gydytojos dietologės teigimu, žmonės, neturintys tokio sutrikimo, turėtų įtraukti salierus į kasdienį racioną, mat tai gali apsaugoti nuo uždegiminių ir lėtinių ligų procesų.

„Salieruose yra ne tik maistinių medžiagų, bet ir fitonutrientų, tokių kaip apigeninas ir liuteolinas, kurie pasižymi priešuždegiminėmis ir antioksidacinėmis savybėmis. Šie junginiai gali padėti sumažinti lėtinių ligų, tokių kaip širdies ligos, vėžys ir neurodegeneraciniai sutrikimai, riziką.

Galimas salierų poveikis sveikatai apima ir jų gebėjimą mažinti kraujospūdį bei gerinti cholesterolio kiekį kraujyje. Salierų įtraukimas į subalansuotą mitybą gali būti paprastas, bet veiksmingas būdas pagerinti bendrą sveikatą ir savijautą“, – sako dr. E. Gavelienė.

Salierai – prancūziškos virtuvės ingredientas

Salierai yra universali daržovė, kurią galima naudoti daugelyje kulinarinių patiekalų, suteikiant jiems papildomo skonio, tekstūros ir maistingumo. O. Suchočeva sako, kad vienas iš populiarių salierų panaudojimo būdų – naudoti juos kaip bene pagrindinį ingredientą sultiniams, sriuboms ir troškiniams gaminti.

„Susmulkintas salieras kartu su svogūnais ir morkomis sudaro klasikinį prancūzišką derinį, vadinamą „mirepoix“, kuris yra daugelio pikantiškų patiekalų pagrindas.

Paprasčiausiai pakepinus supjaustytą salierą alyvuogių aliejuje arba svieste prieš dedant kitus ingredientus, galima sustiprinti tokių patiekalų kaip rizoto, makaronų padažai ir troškiniai skonį. Be to, salierų lapus galima naudoti kaip garnyrą arba supjaustyti ir dėti į salotas, kad jos būtų gaivios ir spalvingos“, – pataria O. Suchočeva.

Kokia yra salierų ilgo išlaikymo paslaptis?

Ekspertė atkreipia dėmesį, jog įsigijus didesnį kiekį salierų pigiau ir norint ilgai išlaikyti jų šviežumą, svarbiausia – išvengti daržovės dehidratacijos. Tad vienas iš būdų tai padaryti – prieš dedant salierus į šaldytuvą, sandariai suvynioti juos į aliuminio foliją.

„Tai padeda sukurti apsauginį barjerą, kuris sulėtina drėgmės praradimą ir išlaiko salierus traškius. Taip pat salierus galite laikyti sandariame inde, išklotame popieriniais rankšluosčiais, kurie sugeria drėgmės perteklių.

Šis būdas užtikrina tinkamą oro srautą ir neleidžia salierams tapti per drėgniems, nes tai gali lemti gedimą. Taip pat laikykite juos šaldytuvo daržovių stalčiuje. Be to, jei salierų viršūnės turi lapus, juos pašalinkite, nes jie greičiau nuvysta“, – rekomenduoja O. Suchočeva.

Šios pigios salotos neabejotinai taps Velykų stalo pažiba, o traškūs salierai suteiks joms gaivumo bei neapsunkins gausių vaišių akivaizdoje.

Salotos su vištiena ir salierais

Salotoms reikės:

1 kg vištienos krūtinėlės;

50 g pjaustytų migdolų;

220 g majonezo;

1 v. š. Dižono garstyčių;

150 g raudonųjų vynuogių;

2 vnt. salierų stiebų;

3 vnt. svogūno laiškų;

2 v. š. smulkiai supjaustytų petražolių;

3 v. š. citrinos sulčių;

Pagal skonį druskos ir maltų juodųjų pipirų;

Šiek tiek aguonų sėklų.

Vištienos krūtinėlę sudėkite į platų puodą arba keptuvę ir užpilkite maždaug centimetru šalto vandens. Į vandenį įberkite druskos. Pasirinktinai galite pridėti pasirinktų kvapiųjų prieskonių.

Kaitinkite ant vidutinės ugnies, kol vanduo lengvai užvirs. Tada vėl sumažinkite kaitrą iki silpnos ir uždenkite keptuvę. Leiskite vištienai troškintis 8–12 minučių. Išimkite vištieną ir leiskite jai kelias minutes pailsėti. Tada atvėsinkite šaldytuve.

Atvėsusią vištieną perkelkite ant pjaustymo lentos ir supjaustykite nedideliais gabalėliais.

Supjaustykite salierą, svogūno laiškus, vynuoges ir petražoles. Sudėkite šiuos ingredientus į dubenį kartu su majonezu, Dižono garstyčiomis ir citrinos sultimis. Pagardinkite aguonų sėklomis, druska ir pipirais, viską sumaišykite.

Skanaus!