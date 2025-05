Šilauogių derliaus nespėsite skaičiuoti: rašykitės šiuos patarimus

Apie tai laidoje „Svajonių sodai“ pasakojo ūkio „Gedimino sodai“ įkūrėjas, ūkininkas Gediminas Cijūnaitis, daugiau nei du dešimtmečius auginantis įvairias uogas, o daugiau nei dešimt metų – šilauoges.

Kodėl parausta šilauogių lapai?

Užklupusios šalnos pakenkė ne tik šilauogėms – padaryta žala pasimatė ir ant obelų, kriaušių, slyvų. Krūmai tarsi išsigandę ir sustingę, sustojęs jų augimas.

O kad šilauoges pakando šaltis, suprasti nėra sunku. Tai, anot G. Cijūnaičio, išduoda paraudę šilauogių lapai, nors tai nebūtinai yra vienintelė to priežastis.

„Turėjome tris paras neigiamos temperatūros, pas mus nebuvo tiek daug, buvo apie 3–4 laipsniai, bet augalai yra išsigandę.

Kaip, pavyzdžiui, žmonės sako: „Kodėl paraudonavo lapai? Reikia kažką tai daryti.“ Paprastai lapas raudonuoja nuo temperatūrų žemų ir nuo drėgmės trūkumo, trąšų trūkumo iš karto yra indikatorius“, – kalbėjo ūkininkas.

Tad dabar pats laikas auginamus augalus „palepinti“ ir atlikti purškimą per lapus. Tam galite naudoti tirpias trąšas, skirtas šilauogėms, taip pat galite naudoti aminorūgštis – tai padės augalams atsigauti po streso, kurį patyrė dėl šalčių.

Ekspertas pastebi, kad šilauogių tręšimui svarbu pasirinkti būtent šiems augalams sukurtas specialias subalansuotas trąšas, kuriose būtų svarbiausio elemento – sieros.

„Ja natūraliai mes parūgštiname dirvą ir tada augalas įsisavina maisto medžiagas. Būtent jeigu mes naudojame savo augalams trąšas, tai šilauogėms mes turėtume naudoti specialias trąšas, nes joms reikalinga pH kad būtų 3,5–4,5“, – aiškino G. Cijūnaitis.

Svarbiausi šilauogių priežiūros aspektai

O paklaustas, ko svarbiausia nepamiršti auginantiems šilauoges, jis išskyrė tris svarbiausius aspektus, be kurių derliaus nesulauksite.

Sėkmė prasideda nuo paties pirmojo žingsnio – šilauogių sodinimo ir tinkamai paruoštos dirvos:

„Nereikia eksperimentuoti, nereikia sodinti į vadinamą rūgščią, į žvyrą, į smėlį, o tiesiog reikia natūralios rūgščios durpės ir jos reikia tikrai daug. Jeigu mėgėjui, tai bent jau 250 litrų, vieną įpakavimą, vienam krūmui.

Ir vėlgi pageidautina šilauoges sodinti, kad truputį būtų pakelta lysvė, nes negalima užkasti, nes šilauogė yra medėjantis augalas“, – apie vieną iš svarbių darbų kalbėjo ūkininkas.

Šilauogės gali augti ir džiuginti derliumi neįtikėtinai ilgai – net 60–80 metų, jeigu krūmas yra tinkamai prižiūrimas. Anot G. Cijūnaičio, vienas iš būtinų darbų, norint užsiauginti gražius krūmus ir sulaukti derliaus, yra laistymas.

„Reikėtų pasakyti tokį dalyką, kad jeigu šilauogės gaus vandens, šilauogės bus žmogaus ūgio, o tos šilauogės, kurios yra paliktos vasarą likimo valiai, kurios „badauja“, turi vandens stygių, jos neauga.

Šilauogė tikrai nereikalauja intensyvaus tręšimo ar kažkokios priežiūros, ar net kokios cheminės apsaugos.

Ji reikalauja pradinių investicijų, tada teisingų trąšų ir tada gausiai laistyti, kada augalas vidurvasary pradeda nokt, kada jis pradeda nokinti derlių.

Kada už lango būna 25 arba 30 laipsnių šilumos, šilauogei reikia ir 60 litrų vandens, ir galbūt 120 litrų vandens“, – apie tai, kiek vandens vyraujant karščiams per parą reikia šilauogėms, pasakojo ūkininkas.

Nepamirškite tręšti šilauogių

Galiausiai, kad ne tik augalas būtų gražus, bet ir derlius įspūdingas, svarbu nepamiršti tręšimo. Itin svarbus laikas tam – kai augalai žydi, formuojasi derlius, o kaip augalus prižiūrėsime, tokį derlių galiausiai ir gausime.

„Esmė tokia, kad mes neturėtume suvėlinti tręšimo, nes augalas labiausiai reikalauja daug maisto medžiagų, kada vyksta žiedų formavimasis, kada vyksta žydėjimas, kada užsimezga vaisius“, – pabrėžė G. Cijūnaitis.

Vis dėlto pradedantiesiems gali kilti nemažai klausimų, kokias trąšas kada naudoti – kada rinktis trąšas rūgščiamėgiams augalams su azotu, o kada – be azoto?

Ūkininko teigimu, trąšas rūgščiamėgiams augalams su azotu reikia naudoti pavasarį, kad būtų sužadintas augimas.

Vis dėlto vėliau azotas šilauogėms nereikalingas: „Jeigu mes matysime, kad šilauogė galbūt gavo šaltuko, gavo kažkokio streso, galbūt per mažai vandens, gal mes neturime tiek priežiūros, tada naudojame trąšas, kurios yra be azoto.

Tikrai šilauogei nereikia azotinių trąšų, nes rūgšti terpė reikalinga ir azoto reikia minimaliai. Mes papiktnaudžiavę azotinėmis trąšomis galime netgi ir pradanginti sodinuką.“

Be to, jei yra per sausa, augalas prasčiau funkcionuoja, pasisavina per mažai reikalingų maistinių medžiagų iš dirvos. Naudinga naudojant minėtas trąšas be azoto atlikti purškimą per lapus.

„Papildomas purškimas per lapus jums tik pagerins derlių ir nereikėtų bijoti štai šitų trąšų, nes tikrai nebus nitratų, nes jos yra be azoto ir jos yra tinkančios būtent šilauogėms“, – pridūrė „Gedimino sodai“ įkūrėjas.

