Šiems 3 Zodiako ženklams atsiveria galimybių ratas: nepraleiskite šanso pasinaudoti sėkme

Astrologinėje prognozėje akcentuojamos karjeros, finansų, kelionių ir asmeninių santykių temos. Tad jeigu pastaruoju metu atrodė, kad viena ar kita galimybė jau nebegrįš, šią savaitę gali būti verta dar kartą į ją pažvelgti, rašoma graziamagazine.com.
1. Žuvys
Žuvims ši savaitė gali būti susijusi su antru šansu. Astrologai mano, kad į jų gyvenimą gali sugrįžti kažkas, kas anksčiau liko neįgyvendinta – darbo pasiūlymas, kelionės planas, persikraustymo idėja ar net žmogus, su kuriuo santykiai taip ir neperaugo į kažką daugiau.
Veneros retrogradinis judėjimas čia ypač siejamas su praeities pasirinkimų peržiūrėjimu. Tai nebūtinai reiškia, kad viskas turi būti grąžinta į senas vėžes. Priešingai – svarbiausias klausimas gali būti ne tai, ar sena galimybė sugrįš, o ar pats žmogus dabar jau pasirengęs ją priimti.
Darbo ir finansų srityje Žuvys gali sulaukti žinutės iš buvusio darbdavio, kliento ar partnerio. Gali būti pasiūlyta grįžti prie anksčiau aptarto projekto arba pateiktos kitokios sąlygos.
Astrologai šiam ženklui pataria atidžiau pažvelgti į galimybes, kurių anksčiau atsisakėte. Taip pat verta atvirai pasikalbėti apie pinigus su partneriu, darbdaviu ar kolega.
Jeigu atsiras galimybė keliauti, mokytis, pakeisti aplinką ar išbandyti naują veiklą, jos taip pat nereikėtų iš karto atmesti.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt