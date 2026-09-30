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TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Dvyniai

Šiems 3 Zodiako ženklams atsiveria galimybių ratas: nepraleiskite šanso pasinaudoti sėkme

2026-09-30 10:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-30 10:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kartais savaitė prasideda visai ne taip, kaip norėtųsi – trūksta energijos, galvoje sukasi nebaigti darbai, o naujų planų net nesinori pradėti. Tačiau astrologai šią savaitę išskiria tris Zodiako ženklus, kuriems gali atsiverti netikėtos galimybės. Nuo rugsėjo 28-osios iki spalio 4-osios kai kuriems žmonėms gali tekti sugrįžti prie seniau atidėtų sprendimų, pasiūlymų ar net santykių.

Kartais savaitė prasideda visai ne taip, kaip norėtųsi – trūksta energijos, galvoje sukasi nebaigti darbai, o naujų planų net nesinori pradėti. Tačiau astrologai šią savaitę išskiria tris Zodiako ženklus, kuriems gali atsiverti netikėtos galimybės. Nuo rugsėjo 28-osios iki spalio 4-osios kai kuriems žmonėms gali tekti sugrįžti prie seniau atidėtų sprendimų, pasiūlymų ar net santykių.

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Astrologinėje prognozėje akcentuojamos karjeros, finansų, kelionių ir asmeninių santykių temos. Tad jeigu pastaruoju metu atrodė, kad viena ar kita galimybė jau nebegrįš, šią savaitę gali būti verta dar kartą į ją pažvelgti, rašoma graziamagazine.com.

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(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Zodiako ženklai

1. Žuvys

Žuvims ši savaitė gali būti susijusi su antru šansu. Astrologai mano, kad į jų gyvenimą gali sugrįžti kažkas, kas anksčiau liko neįgyvendinta – darbo pasiūlymas, kelionės planas, persikraustymo idėja ar net žmogus, su kuriuo santykiai taip ir neperaugo į kažką daugiau.

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Veneros retrogradinis judėjimas čia ypač siejamas su praeities pasirinkimų peržiūrėjimu. Tai nebūtinai reiškia, kad viskas turi būti grąžinta į senas vėžes. Priešingai – svarbiausias klausimas gali būti ne tai, ar sena galimybė sugrįš, o ar pats žmogus dabar jau pasirengęs ją priimti.

Darbo ir finansų srityje Žuvys gali sulaukti žinutės iš buvusio darbdavio, kliento ar partnerio. Gali būti pasiūlyta grįžti prie anksčiau aptarto projekto arba pateiktos kitokios sąlygos.

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Astrologai šiam ženklui pataria atidžiau pažvelgti į galimybes, kurių anksčiau atsisakėte. Taip pat verta atvirai pasikalbėti apie pinigus su partneriu, darbdaviu ar kolega.

Jeigu atsiras galimybė keliauti, mokytis, pakeisti aplinką ar išbandyti naują veiklą, jos taip pat nereikėtų iš karto atmesti.

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