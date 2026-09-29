Prasideda klampus periodas, kuris smogs 3 Zodiako ženklams: ruoškitės

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TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

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2026-09-29 10:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-29 10:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šią savaitę jau atsisveikinsime su rugsėju ir pasitiksime spalį, tad dalijamės su jumis nuo spalio 3 dienos prasidėsiančios delčios astrologinėmis prognozėmis.

Tokios sėkmės sulauksite vos kartą: 1 Zodiako ženklą ši pilnatis apibers neįtikėtina laime (Nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (12)

Šią savaitę jau atsisveikinsime su rugsėju ir pasitiksime spalį, tad dalijamės su jumis nuo spalio 3 dienos prasidėsiančios delčios astrologinėmis prognozėmis.

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Apžvelgusi savaitę savo žiniomis su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais pasidalijo astrologė ir būrėja Vaiva Budraitytė.

(12 nuotr.)
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Delčia – ko laukti?

Apie pilnatį praėjusio pokalbio metu pašnekovė buvo atsiliepusi kaip apie pakankamai grėsmingą, vis tik delčios metu prognozės nesikeičia.

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Anot jos, netgi pati spalio 3 diena gali būti nerami, o tautiečių nuotaikos pakankamai chaotiškos.

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„Mes galime būti jautresni, labiau išsiblaškę ar emociškai nestabilūs. Šią savaitę kai kuriems gali suprastėti savijauta, jaustis didesnis nuovargis ar energijos trūkumas.

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Gali atrodyti, kad aplinkoje daugiau įvairių negalavimų, žmonės dažniau skundžiasi sveikatos problemomis“, – dalijosi ji.

Astrologė taip pat aiškino, kad šiuo laiku žmonės gali tapti irzlesniais, jautriau reaguoti į aplinkinius, greičiau susinervinti.

Dėl to galima jausti suprastėjusią miego kokybę, kankinantį vidinį nerimą, įtampą.

„Vis dėlto tai neturėtų užsitęsti ilgai – savaitės eigoje situacija pamažu stabilizuosis ir savijauta turėtų pagerėti“, – ramino ji.

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Galima susapnuoti mistišką sapną

Kalbant apie teigiamus savaitės aspektus, V. Budraitytė sakė, kad ji bus susijusi su protiniu darbu. Anot jos, dirbantieji intelektinį, analitinį, kūrybinį darbą gali būti labiau produktyvūs.

Sportininkams ji taip pat siuntė džiugių žinių, o ypač tiems, kurie veikla susijusi su vandeniu.

„Plaukikai gali pasiekti geresnių rezultatų, sėkmingai pasirodyti varžybose ar išsiskirti tarp kitų dalyvių“, – aiškino ji.

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Įdomiausias savaitės aspektas – neįprasti sapnai. V. Budraitytė aiškino, kad jie gali būti ryškesni, keistesni, mistiškesni nei įprastai.

„Kai kuriems gali pasitaikyti ir neramesnių, labiau įsimenančių ar net kiek baugesnių sapnų. Todėl nereikėtų nustebti, jei šiuo laikotarpiu sapnai atrodys intensyvesni nei įprastai“, – teigė ji.

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