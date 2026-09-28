Šiems Zodiako ženklams užsidaro 8 metus trukęs periodas: dabar žydėsite su kaupu

„Išsikapstėt iš pačių tamsiausių vietų, apie kurias niekas net nenutuokė. Jūs jau nebe tas žmogus, kurį buvo galima skaudinti 2018 metais“, – teigė astrologė Eleanor. Pasak jos, verta skirti laiko įvertinti, kiek daug užaugote, subrendote ir atlaikėte per pastaruosius metus.
Svarstyklės
Svarstyklės, ilgą laiką leido kitiems įtikinti save, kad nėra pakankamai geri, rašoma yourtango.com.
„Anksčiau kažkas galėjo su jumis pasielgti netinkamai, o jūs vis tiek svarstydavote, ar nereikėtų suteikti tam žmogui dar vienos galimybės. Dabar taip nebėra. Šiandien pastebėję perspėjamuosius ženklus jais pasitikite, ir taip turi būti“, – aiškino Eleanor.
Pastarieji aštuoneri metai jums tapo svarbia gyvenimo pamoka. Dabar pirmoje vietoje renksitės save. Nebetoleruosite toksiško elgesio ir nebeleisite kitiems versti jūsų abejoti savo sprendimais. Jei anksčiau buvote linkę nuolat taikytis prie kitų ir stengtis visiems įtikti, šiandien ši savybė jūsų gyvenimo nebevaldo.
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