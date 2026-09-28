Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Vėžys

Šiems Zodiako ženklams užsidaro 8 metus trukęs periodas: dabar žydėsite su kaupu

2026-09-28 10:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-28 10:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Po aštuonerių sunkių metų keturi Zodiako ženklai pagaliau gali palikti praeitį už nugaros. Nuo 2018-ųjų šių ženklų atstovai išgyveno nemažai išbandymų, tačiau Chironui ruošiantis visam laikui palikti Avino ženklą, ateina metas užversti šį gyvenimo skyrių.

Po aštuonerių sunkių metų keturi Zodiako ženklai pagaliau gali palikti praeitį už nugaros. Nuo 2018-ųjų šių ženklų atstovai išgyveno nemažai išbandymų, tačiau Chironui ruošiantis visam laikui palikti Avino ženklą, ateina metas užversti šį gyvenimo skyrių.

REKLAMA
0

„Išsikapstėt iš pačių tamsiausių vietų, apie kurias niekas net nenutuokė. Jūs jau nebe tas žmogus, kurį buvo galima skaudinti 2018 metais“, – teigė astrologė Eleanor. Pasak jos, verta skirti laiko įvertinti, kiek daug užaugote, subrendote ir atlaikėte per pastaruosius metus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Geriausia jūsų savybė pagal Zodiako ženklą: sužinokite

Svarstyklės

Svarstyklės, ilgą laiką leido kitiems įtikinti save, kad nėra pakankamai geri, rašoma yourtango.com.

REKLAMA
REKLAMA

„Anksčiau kažkas galėjo su jumis pasielgti netinkamai, o jūs vis tiek svarstydavote, ar nereikėtų suteikti tam žmogui dar vienos galimybės. Dabar taip nebėra. Šiandien pastebėję perspėjamuosius ženklus jais pasitikite, ir taip turi būti“, – aiškino Eleanor.

REKLAMA

Pastarieji aštuoneri metai jums tapo svarbia gyvenimo pamoka. Dabar pirmoje vietoje renksitės save. Nebetoleruosite toksiško elgesio ir nebeleisite kitiems versti jūsų abejoti savo sprendimais. Jei anksčiau buvote linkę nuolat taikytis prie kitų ir stengtis visiems įtikti, šiandien ši savybė jūsų gyvenimo nebevaldo.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Venera 4 Zodiako ženklus pavers tikrais sėkmės magnetais: gausite, ko užsigeisite (Nuotr. 123rf.com)
5 Zodiako ženklams nusimato sunkesnis laikas: pasiruoškite iš anksto
Zodiako ženklai (Nuotr. 123rf.com)
Kitais metais 5 Zodiako ženklai gaus viską, apie ką svajojo: pasiruoškite
1 Zodiako ženklą žvaigždės apipils neįtikėtina sėkme: Naglis Šulija ragina ruoštis (Nuotr. 123rf.com ir asm. archyvo)
1 Zodiako ženklą žvaigždės apipils neįtikėtina sėkme: Naglis Šulija ragina ruoštis (1)
Naujausias Naglio Šulijos horoskopas (nuotr. Irmantas Gelūnas / BNS, tv3)
Naujausias Naglio Šulijos horoskopas: šį ženklą aplankys didelė finansinė sėkmė (32)

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų