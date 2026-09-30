Trečiadienio horoskopas: 3 ženklams gali prireikti kantrybės

Diena skatins daugiau kalbėtis, tartis ir ieškoti praktiškų sprendimų, tačiau emocingai išsakyta mintis gali sukelti daugiau įtampos nei iš pradžių atrodys. Dienai įsibėgėjant bus lengviau atsiriboti nuo skubėjimo, blaiviau įvertinti informaciją ir susitelkti į tai, kas iš tiesų naudinga, o vakaras palankesnis užbaigti svarbesnius reikalus. Lengviau šiandien gali būti Jaučiams, Liūtams, Mergelėms, Skorpionams, Ožiaragiams ir Vandeniams. Daugiau kantrybės gali prireikti Avinams, Svarstyklėms ir Šauliams ten, kur norėsis greito atsakymo arba rezultato.
Jeigu naktį sapnavote ugnį, peilį, žvakę, saulę ar kažką pjaunantį, tai gali simbolizuoti norą aiškiai atskirti tai, kas jums svarbu, nuo to, ko jau laikas atsisakyti.
Palanku tvarkyti dokumentus, planuoti finansus, derėtis, mokytis, aptarti reklamos ar darbo klausimus ir grįžti prie sprendimų, kuriems reikia daugiau konkretumo. Santykiuose ir ilgalaikiuose susitarimuose verta neskubėti spausti kito žmogaus, nes ramus pokalbis šiandien duos daugiau nei bandymas viską išspręsti vienu ypu.
Šiandien palanki spalva yra samanų žalia.
Palankus aksesuaras – laikrodis.
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