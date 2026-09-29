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TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Antradienio horoskopas: štai kas laukia zodiako ženklų

2026-09-29 06:22 / šaltinis: ELTA
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2026-09-29 06:22
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Rugsėjo 29 d. horoskopas: skubėti norėsis labiau nei verta.

Horoskopas, astrologija (nuotr. 123rf.com)

Rugsėjo 29 d. horoskopas: skubėti norėsis labiau nei verta.

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Tempas gali pastebimai pagreitėti, todėl žmonės bus linkę greičiau reaguoti, garsiau ginti savo nuomonę ir ne visada turės kantrybės išklausyti kitą pusę. Informacinėje erdvėje taip pat gali netrūkti kategoriškų pareiškimų, todėl prieš priimant svarbesnį sprendimą verta atskirti faktus nuo emocingos reakcijos. Lengviau šiandien gali būti Avinams, Vėžiams, Liūtams, Svarstyklėms, Šauliams ir Ožiaragiams. Daugiau kantrybės gali prireikti Jaučiams, Mergelėms ir Skorpionams ten, kur aplinkybės verčia veikti greičiau nei norėtųsi.

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Jeigu naktį sapnavote žirgus, greitą kelią, ugnį, duris ar kažkur skubantį žmogų, tai gali simbolizuoti artėjantį apsisprendimą arba norą išsilaisvinti iš užsitęsusios situacijos.

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Palanku imtis darbų, kuriems ilgai trūko ryžto, tvarkyti einamuosius reikalus, reklamuoti savo veiklą, mokytis ir aktyviai ieškoti reikalingos informacijos. Dokumentus, finansinius įsipareigojimus ir ilgalaikius susitarimus verta tikrinti atidžiau, o svarbiuose susitikimuose daugiau naudos duos konkretumas nei spaudimas kitam žmogui.

Šiandien palanki spalva yra plytų raudona.

Palankus aksesuaras – sagė.

Astrologija (nuotr. 123rf.com)

 

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