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TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Pirmadienio horoskopas: štai kas laukia Zodiako ženklų

2026-09-28 06:10 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-28 06:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rugsėjo 28 d. horoskopas: svarbu nepasiduoti skubėjimui.

Pirmadienio horoskopas: štai kas laukia Zodiako ženklų (nuotr. 123rf.com)

Rugsėjo 28 d. horoskopas: svarbu nepasiduoti skubėjimui.

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Emocijos gali būti gana nepastovios, norėsis judėti pirmyn ir greičiau išspręsti susikaupusius klausimus, kita vertus, kai kurios aplinkybės vers sustoti ir dar kartą viską įvertinti. Bendraujant ir vertinant naujienas, verta vengti skubotų išvadų, nes dalis informacijos gali pasirodyti ne tokia aiški kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Lengviau šiandien gali būti Avinams, Vėžiams, Liūtams, Svarstyklėms, Šauliams ir Ožiaragiams. Daugiau kantrybės gali prireikti Dvyniams, Skorpionams ir Žuvims ten, kur susiduria emocijos, pareigos ir noras kuo greičiau gauti atsakymą.

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Jeigu naktį sapnavote kelią, kelionę, gyvūnus, bėgantį žmogų ar atsiveriančias duris, tai gali simbolizuoti pasirengimą palikti seną etapą ir judėti nauja kryptimi.

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Palanku užbaigti anksčiau pradėtus darbus, planuoti savaitę, tvarkyti dokumentus, ruošti reklamą, mokytis ir susisiekti su žmonėmis, kurių atsakymo laukėte. Finansiniuose bei ilgalaikiuose sprendimuose verta išlaikyti praktiškumą, o santykiuose šiandien daugiau pasieksite aiškiai pasakydami, ko norite, nei tikėdamiesi, kad kitas žmogus tai supras savaime.

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Šiandien palanki spalva yra bordo.

Palankus aksesuaras – šalikas.

AVINAS

Pirmadienį atsiras daugiau noro veikti savo nuožiūra ir nebeatidėlioti asmeninių reikalų. Emocijos gali būti greitesnės už apmąstymus, todėl pirmoji reakcija ne visada bus pati tiksliausia. Gali tekti pakeisti dienos planą, imtis iniciatyvos arba pačiam pradėti pokalbį, kurio kiti vengia. Profesinėje veikloje ryžtas padės pajudinti užstrigusią užduotį, tačiau nebandykite visko atlikti vienu metu. Pinigus norėsis leisti drąsiau, todėl didesniam pirkiniui verta duoti sau bent šiek tiek laiko. Santykiuose tiesumas bus naudingas tol, kol jis nevirsta spaudimu kitam žmogui. Pasirinkite vieną svarbiausią tikslą ir nukreipkite jėgas būtent į jį.

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