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TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Atsiveria ilgai lauktų pokyčių vartai: 3 Zodiako ženklams viskas keisis

2026-09-25 14:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-25 14:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rugsėjo 25-oji trims Zodiako ženklams gali tapti diena, kai pagaliau ims matytis ilgai dėtų pastangų rezultatai. Astrologiniame kontekste šią dieną išryškėja augančio Mėnulio Žuvyse energija, siejama su procesu, kuris jau kurį laiką tyliai brendo. Tai, dėl ko teko kantriai stengtis, kai kuriems gali pradėti atsipirkti.

Rugsėjo 25-oji trims Zodiako ženklams gali tapti diena, kai pagaliau ims matytis ilgai dėtų pastangų rezultatai. Astrologiniame kontekste šią dieną išryškėja augančio Mėnulio Žuvyse energija, siejama su procesu, kuris jau kurį laiką tyliai brendo. Tai, dėl ko teko kantriai stengtis, kai kuriems gali pradėti atsipirkti.

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Sėkmė šįkart neturėtų būti suprantama kaip netikėtas stebuklas – veikiau kaip ilgalaikio darbo rezultatas. Astrologija išskiria tris ženklus, kuriems ši diena gali atnešti ypač malonių pokyčių, rašoma yourtango.com.

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(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Zodiako ženklai

1. Avinas

Avinams rugsėjo 25-oji gali atnešti tai, ko jie laukė jau kurį laiką. Atrodo, kad pastangos, kurioms buvo skirta nemažai laiko ir energijos, pagaliau pradeda duoti rezultatų. Šįkart sėkmė neatsiranda iš niekur – jai Avinai jau buvo pasiruošę.

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Augantis Mėnulis Žuvyse gali paskatinti pažvelgti į kai kuriuos dalykus kitaip ir priimti naujas idėjas. Jos gali tapti svarbia dėlione siekiant to, ko norite. Nors kelias į tikslą jau buvo pradėtas, naujos mintys gali padėti judėti pirmyn.

Kai ateis lauktas rezultatas, Avinai gali būti pasiruošę juo pasinaudoti. Sukaupta patirtis ir ankstesnis darbas neleis pasimesti, todėl šią progą bus galima išnaudoti maksimaliai.

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