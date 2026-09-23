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TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

5 Zodiako ženklams pagaliau baigsis sunkus etapas: viskas pradės keistis

2026-09-23 10:20 / šaltinis: TV3 / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-09-23 10:20
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Rugsėjo 23-ioji astrologijoje ir numerologijoje siejama su pokyčiais, naujomis galimybėmis ir senų etapų užbaigimu. Teigiama, kad šią dieną kai kuriems Zodiako ženklams gali tapti lengviau atsikratyti to, kas ilgą laiką trukdė judėti į priekį. Numerologijoje skaičiai 2 ir 3 susijungia į skaičių 5, kuris simbolizuoja pokyčius, laisvę ir naują kryptį.

Rugsėjo 23-ioji astrologijoje ir numerologijoje siejama su pokyčiais, naujomis galimybėmis ir senų etapų užbaigimu. Teigiama, kad šią dieną kai kuriems Zodiako ženklams gali tapti lengviau atsikratyti to, kas ilgą laiką trukdė judėti į priekį. Numerologijoje skaičiai 2 ir 3 susijungia į skaičių 5, kuris simbolizuoja pokyčius, laisvę ir naują kryptį.

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Tuo metu augantis Mėnulis Vandenio ženkle skatina pažvelgti į situacijas iš kitos perspektyvos ir nebesilaikyti įsikibus to, kas jau atgyveno. Tad penkiems Zodiako ženklams rugsėjo 23-ioji gali tapti savotišku postūmiu pagaliau pajudėti iš vietos, rašoma yourtango.com.

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FOTOGALERIJA. Zodiako ženklai

1. Mergelė

Mergelės dažnai daug analizuoja ir savo mintyse ilgai ieško atsakymų. Nors greitai pastebite detales ir gebate racionaliai įvertinti situaciją, kartais būtent nuolatinis galvojimas gali trukdyti priimti sprendimą.

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Rugsėjo 23-ioji gali padėti prasiveržti pro ilgą laiką tvyrojusį vidinį bloką. Augančio Mėnulio energija Vandenio ženkle skatins pažvelgti į situaciją iš šalies ir suprasti tai, ko anksčiau galbūt nepastebėjote.

Šią dieną svarbų vaidmenį gali atlikti pokalbis. Atvirai išsakytos mintys gali padėti paleisti pasenusį požiūrį ar įsitikinimą, kuris ilgą laiką neleido judėti pirmyn. Tai, kas atrodė kaip neišsprendžiama problema, gali pasirodyti turinti gerokai paprastesnį sprendimą.

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