5 Zodiako ženklams pagaliau baigsis sunkus etapas: viskas pradės keistis

Tuo metu augantis Mėnulis Vandenio ženkle skatina pažvelgti į situacijas iš kitos perspektyvos ir nebesilaikyti įsikibus to, kas jau atgyveno. Tad penkiems Zodiako ženklams rugsėjo 23-ioji gali tapti savotišku postūmiu pagaliau pajudėti iš vietos, rašoma yourtango.com.
1. Mergelė
Mergelės dažnai daug analizuoja ir savo mintyse ilgai ieško atsakymų. Nors greitai pastebite detales ir gebate racionaliai įvertinti situaciją, kartais būtent nuolatinis galvojimas gali trukdyti priimti sprendimą.
Rugsėjo 23-ioji gali padėti prasiveržti pro ilgą laiką tvyrojusį vidinį bloką. Augančio Mėnulio energija Vandenio ženkle skatins pažvelgti į situaciją iš šalies ir suprasti tai, ko anksčiau galbūt nepastebėjote.
Šią dieną svarbų vaidmenį gali atlikti pokalbis. Atvirai išsakytos mintys gali padėti paleisti pasenusį požiūrį ar įsitikinimą, kuris ilgą laiką neleido judėti pirmyn. Tai, kas atrodė kaip neišsprendžiama problema, gali pasirodyti turinti gerokai paprastesnį sprendimą.
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