Šiauliečiams jau pažįstamas gydytojas vien ligoninėje neišsitenka: nuo perdegimo gelbėja didžėjaus pultas

Žinomas jaunas gydytojas ir iš socialiniuose tinkluose sukurtos profesinės paskyros „Vaikų chirurgas“, kurioje jau keletą metų dalinasi profesinėmis žiniomis. Žinomas ir iš daugelio šventinių renginių, kuriuose, pasivadinęs BeLeo, linksmina jų dalyvius. Nors ambicingam trisdešimtmečiui svarbiausia gyvenime būti geru gydytojų, bet akivaizdu, kad vien darbo ligoninėje šiam žmogui nepakanka.

Meilė ir vaikams, ir profesijai

Vaikų chirurgijos rezidentūrą baigęs Vilniaus universitete, baigiamojo egzamino metu gavęs aukščiausią įvertinimą, su vaikų chirurgo diplomu rankoje Benediktas Jonuška atvyko dirbti į Šiaulius.

„Aš gimiau ir augau Kuršėnuose, baigiau Lauryno Ivinskio gimnaziją. Džiaugiuosi, kad esu iš Kuršėnų, nes tas bendruomeniškumas, ypač visos jaunimo veiklos, savanorystė mokykloje leido susidaryti tinkamą pasaulėžiūrą“, – pasakoja jaunas gydytojas apie kelio pradžią, Benediktui mintys apie ateities planus susidėliojo dešimtoje klasėje, kai reikėjo rinktis profesiją.

Tuomet tarp visų pasirinkimų dėliojant pliusus ir minusus nugalėjo medicina. „Nors medikų šeimoje nėra, tačiau nusprendžiau, kad tai ta sritis, kur galiu matyti save ateityje ir kur galiu išnaudoti savo stipriąsias savybes“, – dalinasi B. Jonuška ir teisingo pasirinkimo prisiminimais, ir dvejonėmis, kurios, pasak Benedikto, tikriausiai užklumpa visus medikus, ypač pirmaisiais studijų metais.

„Ar tikrai esi ten, kur nori būti, nes informacijos kiekiai žvėriški, labai daug reikia išmokti, o ir palyginus su kitomis studijomis kyla abejonių, ar verta tiek stengtis. Visgi nors ir dvejonių buvo tiek studijų metais, tiek rezidentūroje, dėl sprendimo pasukti į mediciną nesigailiu ir noriu tapti geru vaikų chirurgu“, – patikina pašnekovas.

Paklaustas, kodėl pasirinko būtent šią, vaikų chirurgo specialybę, gydytojas prakalbo ir apie nuo vaikystės lydėjusią meilę vaikams: „Vaikai mane lydėjo visą gyvenimą, nes pats esu vyriausias keturių vaikų šeimoje. Be to studijų metais dirbdavau vaikų renginiuose, stovyklose, teko dirbti net aukle, tai niekada nebuvo labai sunku rasti ryšį su vaikais. Studijų metu per praktikas ir internatūros metu supratau, kad norėčiau dirbti su vaikais ir man su jais maloniau dirbti negu su suaugusiais, todėl ir pasirinkau vaikų chirurgiją. Džiaugiuosi, kad pavyko įstoti į vaikų chirurgijos specialybę ir esu patenkintas savo pasirinkimu, nes vaikai darbe džiugina kasdien, ypač kai matai greitus gydymo rezultatus“.

Šiauliai – geriausia vieta tobulėti

Kuršėnuose užaugusiam Benediktui Šiauliai – nors ir ne gimtas, bet gerai pažįstamas miestas. Tačiau priimti sprendimą po studijų vykti į Šiaulius nebuvę lengva. „Turiu žmoną Vilę ir du vaikus: ketverių Eleną ir dviejų Leonardą. Sprendimas persikelti gyventi į Šiaulius nebuvo lengvas, tačiau tikiuosi, kad šeimai tai bus puiki vieta gyventi ir siekti savo tikslų“, – sako jaunas vyras, pasiryžęs palikti ir šalia Vilniaus turėtą namą, ir darbus.

Respublikinėje Šiaulių ligoninėje taip pat jis ne naujokas – čia buvo atliekamos vasaros praktikos, čia atliko pusmetį internatūros , o vėliau – ir dalį rezidentūros, po kurios ir nusprendė savo karjeros pradžią susieti su šia ligonine.

„Šiuo metu manau, kad Šiauliai yra geriausia vieta tobulėti kaip jaunam specialistui, nes galiu dirbti tiek priėmimo skyriuje, tiek kuruoti palatas centre, konsultuoti pacientus ir dirbti operacinėje. Kaip gydytojas rezidentas dirbau jau nuo vasario mėnesio, todėl pakako laiko susipažinti su personalu bei sąlygomis“, – džiaugiasi jaunas specialistas ir patyrusiais šalia dirbančiais kolegomis, su kuriais visada gali pasitarti, padiskutuoti ir rasti geriausią sprendimą pacientams.

Džiugina ir Vaikų chirurgijos, ortopedijos –traumatologijos centre vyraujanti gera atmosfera, centro vadovės Evelinos-Klepšytės Janauskienės mintys ir vizijos, sutampančios su jo matymu.

Labiausia jaunas chirurgas norėtų sustiprinti kai kurias vaikų chirurgijos sritis, kurioms, palyginus su kitų šalies ligoninių rodikliais, dar mažokai dėmesio. Anot Benedikto Jonuškos, yra galimybių pritaikyti naujus metodus, taip pat vystyti minimaliai invazyvią chirurgiją ir operuoti laparoskopiškai.

„Kaip jaunas specialistas suprantu, kad viskas atsiranda po truputį, todėl su centro vadove jau galvojame apie naujesnius laparoskopinius instrumentus, kad būtų galima laparoskopiškai operuoti mažesnius pacientus“, – dalinasi B. Jonuška ir supratimu, kad visoms naujovėms reikia laiko, vien gerų norų planams įgyvendinti nepakanka.

Tačiau to, ką išmoko, jaunas gydytojas ant pečių nenešioja – jis dar šiek tiek dirba ir Santaros klinikose, kur gali operuoti, tobulėti, o ir vis atsirandančias mintis, ką galima patobulint kasdieniame darbe ligoninėje, parveža ir dalinasi su kolegomis.

Atpažįstamas ir socialiniuose tinkluose

Prieš keletą metų Benediktas Jonuška tapo žinomas ir socialinių tinklų sekėjams, kurie domisi jo profesine paskyra „Vaikų chirurgas“. Čia gydytojas publikuoja įvairius profilaktinius patarimus vaikų traumų ir ligų atveju, aptaria ligų požymius, pataria kaip išvengti ligų ar traumų. Sudėtingus medicininius dalykus Benediktas pateikia paprastai ir suprantamai, todėl pacientai aktyviai dalyvauja diskusijose, patys klausia ir dalinasi savo išgyvenimais.

Jaunas gydytojas pastebi, kad sparčiai modernėja ne tik medicina, juda į priekį ir bendravimo su pacientais kultūra, o socialinė medija – puikus įrankis šiems pokyčiams. B. Jonuška ypač vertina visuomenės švietimo prasmę. „Vienoje konferencijoje buvo paminėta, kad Lietuvoje medicininio išsilavinimo vidurkis – 7–8 klasė. Todėl jei mano įrašai padės bent vienam vaikui ar išgelbės gyvybę, tai tikslas bus pasiektas“, – sako bendravimo su pacientais formą socialiniuose tinkluose pasirinkęs medikas, įsitikinęs, kad dabar tokie laikai, kai nebeužtenka būti tik geru gydytoju, kurį visi žinos ir ateis.

Dabar ryšio kūrimas su pacientu prasideda dar jam neatėjus į kabinetą, kai jis ieško informacijos internete. „Tai man padeda kaip specialistui, o pacientų tėvams ir patiems pacientams ramiau kai jie pasitiki gydytoju ir žino pas ką eina“, – įsitikinęs naują ir pažangią bendravimo su pacientais kultūrą kuriantis vaikų chirurgas B. Jonuška.

Muzika lydi visą gyvenimą

Dažnas Respublikinės Šiaulių ligoninės gydytojas po darbo skuba į kitą gydymo įstaigą, kur dirba tą patį mediko darbą ir papildomai prisiduria prie atlyginimo. Yra ir tokių, kurie neria į visai kitą veiklą.Vieni sportuoja, kiti rašo eiles, fotografuoja ir rengia nuotraukų parodas. Jaunasis vaikų chirurgas B. Jonuška daugelyje Lietuvos miestų žinomas kaip didžėjus BeLeo, sutinkamas vakarėliuose, klubuose, renginiuose. Gydytojo muzika skamba „Power Hit Radio“ radijuje ir vienoje Šiaulių radijo storyje, kur BeLeo turi savo autorinę laidą „Sunny Vibes“.

Didžėjaus veikla Benedikto gyvenime atsirado visai netikėtai, studijų metais, gyvenant su kambarioku didžėjumi. Ši veikla ypač padėjo atsipalaiduoti nuo egzaminų bei nelengvų medicinos studijų. O vėliau tapo ir geru pajamų šaltiniu, nes rezidentų, o ir gydytojų, algos tikrai nėra didelės, o dirbant vakarėlių metu tai žymiai prisidėjo prie šeimos biudžeto, kurio reikia būstui, kelionėms, dviejų vaikų poreikiams.

„Visada mano gyvenime medicina buvo numeris pirmas ir žinojau, kad noriu būti geru gydytoju, o muzika lydi mane visą gyvenimą ir tikiu, kad lydės. Nors atrodo nesuderinamos šios veiklos, tačiau man atrodo, kad tai yra tos veiklos, kurios leidžia viena nuo kitos pailsėti. Vakarėliuose ar dirbant studijoje pailsi nuo pacientų ir operacinės, todėl tai leidžia išlikti produktyviu, neperdegti ir pasikrauti tų gerų emocijų“, – dalinasi gyvenimo pilnatvės patirtimi jaunas ir labai perspektyvus žmogus, gebantis ne tik gerai dirbti, bet ir puikiai planuoti savo laiką, kad jo pakaktų ir šeimai, ir poilsiui, ir muzikai, ir darbui ligoninėje.