Šią arbatą vadina dievų gėrimu: ragina išbandyti

Vis dėlto, reikia pripažinti, kad diemedžio arbata – tai gėrimas, kuris išties turi daug naudingųjų savybių. Kokių? Kviečiame skaityti šį straipsnį ir sužinoti.

Diemedis: kilmė, paplitimas ir panaudojimas

Diemedis (lot. Artemisia abrotanum) – tai astrinių šeimai, kiečio genčiai priklausanti augalų rūšis. Natūraliai jis yra paplitęs Vidurinėje Azijoje, Irane, Vakarų Sibire. Taip pat – Centrinės Amerikos pietinėje dalyje, Europos pietuose.

Į likusią Europos dalį diemedis atkeliavo prieš beveik tūkstantį metų. Kaip vaistinis augalas jis sodintas vienuolių darželiuose. Tačiau neilgai trukus šį puskrūmį ėmė auginti ir valstiečių šeimos. Kodėl? Kaip jau minėjome, tikėta, kad šis augalas turi apsauginę galią – ne veltui jis, net ir mūsų kraštuose, vadintas dievų medžiu.

Vis dėlto, ne ką mažiau reikšmės žmonės teikė ir vaistinėms diemedžio savybėms. Juk žiedų viršūnės, lapai ir nesumedėję stiebai tinkami naudoti tiek kaip vaistinė žaliava, tiek kaip prieskoniai. Antžeminėse dalyse gausu augaluose retai pasitaikančių vitaminų B6, C, K, karotino, taninų, kalio, kalcio, titano, dervų, taninų, organinių rūgščių ir kt. Tad diemedis – puikus vitaminų ir mineralų šaltinis.

Diemedžio arbatos skonis bei naudingosios savybės

Diemedžio arbata geriama dėl jos išskirtinių savybių. Šis gėrimas yra žinomas dėl savo raminamojo poveikio, todėl dažnai vartojamas esant stresui, nerimui ir nemigai. Arbata puikiai tinka vietoj vaistų, teigiamas poveikis pasireiškia nedelsiant.

Diemedžio arbata taip pat turi ir kitų naudingų savybių – ji padeda pagerinti virškinimo sistemos veiklą, sumažinti uždegimą, stiprinti imuninę sistemą ir kovoti su bakterijomis ir virusais. Straipsnyje „Lietuvos kaimo vaistininkystės tradicijos XIX a. pabaigoje – XX a. pirmojoje pusėje“ teigiama: „<… nuo užkimimo dėdavo linų sėmenų kompresą, duodavo valgyti sakus su medumi, gerti diemedžio (Artimisia abrotanum L.) arbatą“.

Diemedžio arbata yra švelnaus, saldžiai rūgštaus skonio. Ji turi ryškų citrinos ir mentolio aromatą. Šis gėrimas yra be kofeino, todėl jį gali vartoti ir vaikai bei žmonės, kurie jautrūs kofeinui.

Diemedžio arbatos nauda sveikatai

Apibendrintai, kuo naudinga diemedžio arbata:

Ramina nervų sistemą. Diemedžio arbata yra žinoma dėl savo raminamojo poveikio. Ji padeda sumažinti stresą, nerimą ir nemigą. Moksliniai tyrimai rodo, kad diemedžio arbatos vartojimas gali turėti raminamąjį poveikį.

Gerina virškinimo sistemos veiklą. Diemedžio arbata gerina medžiagų apykaitą, mažina dujų susidarymą ir pilvo pūtimą.

Mažina uždegimą. Remiantis 2018 m. žurnale „Journal of Ethnopharmacology“ publikuotu tyrimu, diemedžio arbata efektyviai mažina uždegimą, taip pat gali padėti kovoti su patinimais, skausmu. Kaip prevencinė priemonė idealiai tinka žmonėms, sergantiems sąnarių ligomis.

Stiprina imuninę sistemą. Diemedžio arbata yra natūralus antioksidantas, kuris padeda stiprinti imuninę sistemą ir kovoti su infekcijomis.

Kovoja su bakterijomis. Diemedžio arbata turi antibakterinių savybių, kurios padeda kovoti su bakterijomis ir virusais. Idealiai tinka sergant peršalimo ligomis.

Kovoja su grybelinėmis ligomis. Diemedžio arbatoje esančios veikliosios medžiagos, ypač kapilinas, efektyvi priemonė kovojant su grybeliu.

Kaip pasigaminti diemedžio arbatą

Pirmiausia, norime atkreipti dėmesį, kad diemedžio arbatą galima gaminti tiek iš šviežių, tiek iš džiovintų žolelių. Tiesa, daugiausiai naudingųjų medžiagų diemedis sukaupia žydėjimo metu. Todėl, jei ketinate šį augalą džiovinti, jo lapelius ir viršūnėles rinkite būtent tada. Diemedžio arbatą pasigaminti labai paprasta.

Jums reikės:

1 arbatinio šaukštelio diemedžio žolelių (tinka tiek džiovintos, tiek šviežios)

200 ml verdančio vandens

Gaminimo eiga:

Į puodelį įdėkite diemedžio žoleles. Jas užpilkite verdančiu vandeniu ir uždenkite puodelį. Palikite 5–10 min. Tada nukoškite arbatą ir mėgaukitės.

Beje, diemedžio arbatą galima gerti tiek karštą, tiek atvėsintą. Ji gali būti skanaujama viena arba derinama su kitomis vaistinėmis žolelėmis, pavyzdžiui, mėta, melisa, čiobreliu, liepžiedžiais ir pan. Diemedžio arbatą galima vartoti kasdien. Rekomenduojama dienos dozė yra 2–3 puodeliai arbatos. Jei šį gėrimą geriate dėl sveikatos problemų, prieš pradėdami vartoti, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku.

Diemedžio arbatos panaudojimas namų grožio procedūrose

Diemedžio arbata yra plačiai žinoma dėl savo raminančių ir priešuždegiminių savybių, todėl ji gali būti naudojama įvairiose namų grožio procedūrose. Štai keli būdai, kaip diemedžio arbata gali būti įtraukta į kasdienę grožio rutiną:

Gaivinanti veido kaukė su diemedžio arbata. Sumaišykite džiovintus diemedžio lapus su natūraliu jogurtu arba medumi. Gautą mišinį tepkite ant veido ir palikite kaukę veikti apie 15–20 minučių. Po to – nuplaukite drungnu vandeniu. Kokia šios procedūros nauda? Kaukė odą lengvai padrėkins, nuramins ją ir sumažins paraudimą, spuogelius. Ši procedūra ypač rekomenduojama žmonėms, kovojantiems su akne, rožine.

Diemedžio arbata aromaterapinei voniai. Diemedžiui gamta padovanojo išties malonų aromatą. Todėl, jei mėgstate maudytis vonioje, į vandenį įpilkite šiek tiek arbatos. Oda bus tikrai švelnesnė, o jei turite žaizdelių, jos užgis greičiau. Beje, aromatas veikia itin raminančiai, todėl tokia vonia labai naudinga ir patiriant stresą, kovojant su nerimo sutrikimu.

Priemonė nuo plaukų slinkimo. Diemedis turi itin daug eterinio aliejaus, todėl jis dažnai naudojamas grožio pramonėje: jo dedama į šampūnus, kondicionierius netgi muilą. Kartą per savaitę skalaukite plaukus drungna diemedžio arbata – ši procedūra turėtų pastebimai sumažinti plaukų slinkimą.

Prieš naudodami diemedžio arbatą kaip grožio priemonę, atlikite alergijos testą, ypač jei esate linkę į alergijas. Taip pat svarbu atsiminti, kad individualūs odos tipai į arbatą gali reaguoti skirtingai, todėl geriausia konsultuotis su specialistu.

Šalutinis diemedžio arbatos poveikis: koks jis?

Diemedžio arbata dažniausiai yra saugus ir naudingas gėrimas. Tačiau kai kurie žmonės gali patirti šalutinį poveikį, ypač tais atvejais, jei yra alergiški astrinių šeimos augalams. Potencialūs šalutiniai poveikiai gali apimti alergines reakcijas, tokias kaip odos paraudimas, niežėjimas ar dilgėlinė.

Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad žmonės su tiroido sutrikimais turėtų vartoti diemedžio arbatą atsargiai, nes ji gali paveikti skydliaukės funkciją. O jeigu laukiatės ar maitinate kūdikį, prieš geriant diemedžio arbatą, pasitarkite su savo šeimos gydytoju.

Taigi, diemedžio arbata yra ne tik skanus gėrimas, bet ir turtingas gydomųjų medžiagų šaltinis. Be to, diemedžio arbata yra populiarus ingredientas įvairiose namų grožio procedūrose, įskaitant veido kaukes bei plaukų priežiūrą. Dėl to, kiekvienas turėtų išbandyti diemedžio arbatą namuose.

Šaltinis: arbatosnauda.lt