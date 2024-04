Šis produktas skystina kraują: ragina išbandyti

Tai nėra šiaip ananasų sultys (pavyzdžiui, pašildytos). Ananasų arbata gaminama iš ananaso žievelės ir yra be galo naudinga mūsų sveikatai. Be to, labai skani.

Tad kviečiame skaityti toliau ir sužinoti, kuo naudinga ananasų arbata. Be to, rasite ir keletą puikių receptų.

Ananasų arbata: iš ko ruošiama?

Ne paslaptis, jog norint mėgautis sultingu ir saldžiu ananaso minkštimu, tenka nulupti geroką gabalą jo žievelės. Kartu dažnai nulupame ir dalį minkštimo, kad pašalintume visus žievės likučius.

Taigi išsimeta gana didelė dalis ananaso, tiesa? Tad, kai kitą kartą pjaustysite ananasą, nieko neišmeskite. Iš jo lapų ir žievelės galite paruošti nuostabią arbatą.

Ananasų arbata yra labai populiarus gėrimas Jamaikoje. Čia ji geriama tiek karšta, tiek šalta. Tradicinio recepto sudedamosios dalys yra ananasų žievelė, imbieras ir cukrus.

Tai labai aromatinga ir puikiai atgaivinanti arbata. Be to, ji labai naudinga mūsų sveikatai.

Ananasų arbatos nauda

Ananasas nuo seno vertinamas liaudies medicinoje ir tradiciškai naudojamas virškinimo problemoms bei organizmo uždegiminiams procesams gydyti. Jame gausu vitamino C, mangano, fosforo, cinko, kalcio, kalio bei magnio.

Taip pat yra daug karotino bei bromelaino. Ir nors ananasuose yra nemažai natūralaus cukraus, tačiau visiškai nėra sočiųjų riebalų bei cholesterolio.

Ananasų arbata gali būti naudinga mūsų sveikatai:

Ananasų žievelėje yra itin daug bromelaino. Tai fermentas, kuris, remiantis įvairiais moksliniais tyrimais, padeda įveikti uždegiminius procesus organizme.

Tai puiki pagalba nuo vidurių užkietėjimo ir kitų virškinimo procesų. Be to, ananasų arbata pasižymi parazitus iš organizmo varančiu poveikiu.

. Taip pat ananasų arbata liaudies medicinoje naudojama moterų bei vyrų vaisingumui skatinti.

Kam reikėtų vengti ananasų ir ananasų arbatos?

Nepaisant didelės ananasų duodamos naudos mūsų organizmui, deja, ne visuomet ananasų arbata yra naudinga. Yra atvejų, kai tiek ananasų, tiek jų arbatos vartojimas gali ne padėti, o pakenkti.

Taigi ananasų arbatos negalima vartoti:

geriau vengti nėštumo metu (taip pat ir didelio ananasų kiekio), nes tas pats naudingasis fermentas bromelainas gali sukelti gimdos susitraukimus, kraujavimą iš gimdos ir persileidimą;

(taip pat ir didelio ananasų kiekio), nes tas pats naudingasis fermentas bromelainas gali sukelti gimdos susitraukimus, kraujavimą iš gimdos ir persileidimą; nepatariama vartoti asmenims, turintiems inkstų problemų ;

; jeigu asmuo vartoja vaistus, sulaikančius kalio pasišalinimą iš organizmo, ananasų arbatos geriau vengti, nes per didelis kalio kiekis organizme gali būti mirtinas;

iš organizmo, ananasų arbatos geriau vengti, nes per didelis kalio kiekis organizme gali būti mirtinas; labai saikingai reikėtų vartoti žmonėms, geriantiems kraują skystinančius vaistus bei prieš chirurgines operacijas;

bei prieš chirurgines operacijas; dėl natūraliai juose esančio cukraus, nepatartina vartoti diabetu sergantiems žmonėms;

žmonėms; asmenys, alergiški lateksui, beržų žiedadulkėms turėtų ananasų arbatą vartoti atsargiai, nes gali pasireikšti alergija ananasams;

lateksui, beržų žiedadulkėms turėtų ananasų arbatą vartoti atsargiai, nes gali pasireikšti alergija ananasams; per didelis arbatos kiekis gali sukelti rėmenį.

Ananasų arbata: kaip paruošti?

Pasiruošti puodelį šios gardžios arbatos yra labai paprasta. Tai neužima daug laiko ir netgi galima paruošti beveik be jokių papildomų ingredientų. Be to, dar galėsite suvalgyti ir sultingąjį ananaso minkštimą.

Ingredientai:

1 ananaso žievelė;

½ puodelio smulkinto ananaso minkštimo

4 puodeliai vandens.

Paruošimas: puode užvirinti vandenį, suberti labai gerai nuplautas ananaso žieveles ir minkštimą. Pavirti dar apie 15 min. Išjungti ir palikti pravėsti. Nukošti.

Vartojimas: galima gerti karštą ar šaltą. Taip pat pagardinti šaukšteliu medaus.

Tradicinė Jamaikos ananasų arbata

Kaip minėta, tai vienas iš tradicinių gėrimų Jamaikoje. Šis receptas truputį patobulintas, įdėti keli papildomi ingredientai dėl skonio ir aromato.

Arbata galima mėgautis tiek karšta, tiek šalta. Idealiai tinka atšaldyti ledukais ir atsigaivinti karštą vasaros dieną.

Ingredientai:

1 ananaso šerdis ir žievė;

1 gumbelis imbiero (nulupto ir nuplauto);

¼ a. š. ciberžolės;

1 cinamono lazdelė;

1 v. š. klevų sirupo;

3–4 stiklinės vandens.

Paruošimas:

Ananaso žievelę labai gerai nuplauti arba prieš gaminant pamirkyti 30 min vandenyje su actu. Visus ingredientus, išskyrus klevų sirupą, sumaišyti puode ir leisti pavirti 30–60 min. Nukošti. Įdėti klevų sirupo ir skanauti.

Ananasų arbata imunitetui stiprinti

Puikiai tiks tiek profilaktiškai siekiant apsisaugoti nuo ligų, sustiprinti imunitetą, tiek peršalus. Ji taip pat veikia priešuždegimiškai.

Ingredientai:

1 ananaso žievelė;

1 vidutinio dydžio imbiero šaknis (nulupta, nuplauta ir pasmulkinta);

½ a. š. ciberžolės;

1 a. š. gvazdikėlių;

2 a. š. citrinos sulčių;

1 l vandens.

Paruošimas:

ananaso odelę labai gerai nuplauti ar išmirkyti; visus ingredientus (išskyrus citrinos sultis) supilti į puodą, išmaišyti ir virti 10–15 min. palikti pravėsti, nukošti ir įpilti citrinos sulčių.

Gaivinanti ananasų ir kinrožės arbata

Tai lengvo, saldaus skonio ir švelniai rausvos spalvos arbata. Joje susipina kinrožės bei ananasų žievelės naudos sveikatai. Ši arbata geriama karšta arba šalta. Puikiai tinka imunitetui stiprinti.

Ingredientai:

1 ananaso šerdis ir žievelė (labai gerai nuplauta);

¼ puodelio džiovintos kinrožės žiedų;

5 gvazdikėliai;

¼ puodelio rudojo cukraus;

1 nedidelė imbiero šaknis (nulupta, nuplauta ir pasmulkinta);

1 cinamono lazdelė;

5 puodeliai vandens.

Paruošimas: visus ingredientus sudėti į puodą ir užvirinti. Leisti pavirti 45–60 min. Palikti atvėsti ir nukošti. Skanauti.

Šaltinis: arbatosnauda.lt