  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Ši šeima tituluota aukščiausia pasaulyje: išgirdę ūgį netenka žado

2025-11-06 12:50
2025-11-06 12:50

Aukščiausia šeima pasaulyje pripažinti jos nariai neslepia, kad jų išskirtinis ūgis kelia rimtų iššūkių, įskaitant skausmą ir sunkumus atliekant kasdienes užduotis.

Aukščiausia pasaulyje Trappų šeima (nuotr. Twitter)

0

Greita paieška „Google“ patvirtins, kad „Guiness“ rekordų knygoje yra daugiau nei 65 tūkst. aktyvių rekordų – nuo ilgiausiai išlaikyto „lentos“ pratimo iki didžiausios užaugintos šilauogės.

O 2020-ųjų gruodį knygą papildė dar vienas rekordas – Trappų šeima iš Esko, Minesotos, įėjo į istoriją kaip aukščiausia šeima pasaulyje, rašo unilad.com.

Šeimos narių ūgis – stulbinantis

Scotto, Krissy, Savannos, Molly ir Adamo Trappų bendras vidutinis ūgis siekia 203,29 cm, kaip skelbia „Guinness World Records“.

Trappų šeimos vaikai – Adamas, Molly ir Savanna – visą gyvenimą sportavo, net buvo pakviesti į universitetų komandas žaisti krepšinį arba tinklinį.

Adamas yra aukščiausias šeimos narys, jo ūgis siekia įspūdingus 221,71 cm, Savannos ūgis – 203,6 cm, o Molly – 197,26 cm.

Mama Krissy yra oficialiai žemiausia aukščiausios pasaulio šeimos narė. Jos ūgis – 191,2 cm, o tėtis Scottas ją gerokai pranoksta, jo ūgis siekia 202,7 cm.

Didelis ūgis – dideli sunkumai

Tačiau esant dideliam ūgiui – didelės ir pasekmės. Šeimos nariai susiduria su problemomis dėl savo neįprastų kūno proporcijų.

„Augimo skausmai buvo nepakeliami. Turiu strijų ant kojų užpakalinės dalies“, – prisipažino Savanna.

Ji taip pat teigė, kad jei per greitai atsistoja, kartais nualpsta. Trappai taip pat sakė „Guiness World Records“, kad jiems tenka pasilenkti einant pro duris, o apsipirkinėjimas visada būna „keliantis frustraciją“.

Be to, penkių asmenų šeimai kyla kitų sunkumų, pavyzdžiui, vairuojant automobilį – viskas dėl labai ilgų kojų.

Nepaisant rekordinių ūgių keliamų iššūkių, kurie dažnai apsunkina įprastą gyvenimą, Trappai teigė, kad nori tai panaudoti savo naudai.

2022 m. balandį Molly prisipažino norinti išlaikyti aukšto ūgio šeimoje tęstinumą, kai turės vaikų, o Savannos siekiai buvo labiau susiję su karjera.

Ji prisipažino norinti siekti aktorės arba modelio karjeros ir planuoja pagerinti didžiausių gyvo žmogaus (moterų kategorijoje) rankų rekordą.

Rumeysa Gelgi, kurios dešinė ranka siekia 24,93 cm, o kairė – 24,26 cm, šiuo metu yra šio pasaulio rekordo, patvirtinto 2022 m. vasarį, savininkė.

