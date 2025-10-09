Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Kelionės

„Safe & Green“ – vandens kelionės saugios ir gamtai, ir keliautojui

REKLAMA / 2025-10-09 13:30 / šaltinis: tv3.lt
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Nors plaukimas baidarėmis įprastai siejamas su šiltuoju sezonu, padarykime išimtį ir apie šį keliavimo vandeniu būdą pakalbėkime dabar – rudenį. Kodėl? Spalis puikus metas apmąstyti praėjusios vasaros įspūdžius, pasiruošti naujoms pramogoms ir sužinoti, kaip keliauti ne tik smagiai, bet ir saugiai bei atsakingai. Būtent tai ir siūlo projekto „WaterWays" iniciatyva „Safe & Green". Tai – gairės, padedančios užtikrinti, kad vandens kelionės būtų saugios ne tik keliautojams, bet ir gamtai. Kviečiame skaityti šį straipsnį ir apie „Safe & Green" koncepciją sužinoti išsamiau. 

Žiežulinis. Ignalinos r.

Nors plaukimas baidarėmis įprastai siejamas su šiltuoju sezonu, padarykime išimtį ir apie šį keliavimo vandeniu būdą pakalbėkime dabar – rudenį. Kodėl? Spalis puikus metas apmąstyti praėjusios vasaros įspūdžius, pasiruošti naujoms pramogoms ir sužinoti, kaip keliauti ne tik smagiai, bet ir saugiai bei atsakingai. Būtent tai ir siūlo projekto „WaterWays“ iniciatyva „Safe & Green“. Tai – gairės, padedančios užtikrinti, kad vandens kelionės būtų saugios ne tik keliautojams, bet ir gamtai. Kviečiame skaityti šį straipsnį ir apie „Safe & Green“ koncepciją sužinoti išsamiau. 

0
Vandens keliais – po Lietuvą ir Latviją

Visai neseniai publikavome straipsnį apie projektą „WaterWays“. Jį galite paskaityti ČIA. Trumpai priminsime, kad šio projekto tikslas – sujungti Lietuvos ir Latvijos ežerus ir upes į bendrą tinklą, kuriame keliautojai galėtų atrasti patikrintus maršrutus, pažymėtas stovyklavietes, patogias prieigas prie vandens telkinių.

Ypatingas dėmesys projekte „WaterWays“ skiriamas baidarėms. Juk tai žmones telkiantis ir itin ekologiškas keliavimo būdas, padedantis pažvelgti į gamtą iš naujos perspektyvos. Įvairūs slenksčiai, nuožulnūs krantai, vandens paukščių lizdai, džiungles primenanti augalija – Lietuvos ežerai ir upės tikrai turi ką pasiūlyti. 

Projektas „WaterWays“ kalba ne tik apie vandens turizmo populiarinimą, bet ir apie atsakingą požiūrį į gamtą ir saugumą. Dėl šios priežasties, sukurta iniciatyva „Safe & Green“, kuria siekiama mažinti žmonių poveikį gamtai keliaujant. Taip pat – prisidėti prie atsakingesnės ir sąmoningesnės turistų grupės formavimo. 

Saugumo ir gamtosaugos taisyklės

Kaip jau užsiminėme, koncepcija „Safe & Green“ orientuota į du esminius uždavinius. Pirmasis – skirtas atsakingam plaukimui baidarėmis gamtos atžvilgiu. Ką reikėtų žinoti? Išskiriamos pagrindinės gairės:

  • Gerbkite ir vertinkite privačią nuosavybę, gamtos draustinius. Sustokite tik tam skirtose vietose. 
  • Gaminkite maistą tik specialiai tam įrengtose zonose, aplinkai saugiu būdu. Prieš išvykdami nepamirškite užgesinti ugnies. 
  • Susirinkite tai, ką atsinešėte. Nepalikite šiukšlių ar kitų daiktų. 
  • Gamtinius reikalus atlikite tinkamai. Iškaskite duobutę, nusilengvinkite, užkaskite. 
  • Saugokite gamtą, gyvūnus ir aplinką.  Neskinkite augalų, nelaužykite medžių šakų, nedrožinėkite ant medžių kamienų. 
  • Plaukdami baidarėmis laikykitės saugaus atstumo nuo paukščių ar gyvūnų. 
  • Daugiau pamatysite ir išgirsite tyloje. 

Plaukimas baidarėmis yra puikus nuotykis, jeigu nekenkiate gamtai. Daugiau apie tai sužinokite informaciniame vaizdo įraše.

Antrasis, ne ką mažiau svarbus iniciatyvos „Safe & Green“ uždavinys – supažindinti keliautojus su saugumu plaukiant. Čia taip pat suformuluotos pagrindinės gairės:

  • Planuokite savo plaukimo maršrutą ir poilsio vietas.
  • Informuokite artimuosius apie savo kelionės planus. 
  • Su savimi pasiimkite maisto, vandens, pirmosios pagalbos vaistinėlę.
  • Patikrinkite orų prognozę, kad prieš kelionę žinotumėte, ko tikėtis. 
  • Nepamirškite visada dėvėti apsauginę liemenę, o ne sėdėti ant jos. 
  • Išklausykite instruktažą, patikrinkite inventorių. Taip pat pasirūpinkite telefono saugumu.
  • Atminkite, poilsis vandenyje ir svaigieji gėrimai nėra suderinami. 
  • Jei nuspręstumėte maudytis ar šokinėti į vandenį, įvertinkite savo galimybes ir supančią aplinką. 

Visą svarbią informaciją apie saugumą vandenyje galite peržiūrėti ir šiame vaizdo įraše.

Iniciatyvos „Safe & Green“ sukurtos priemonės prisideda prie bendro tikslo – kurti tvarų, atsakingą ir saugų vandens turizmą, gerbiant aplinką ir rūpinantis visų keliautojų gerove. Tegul jūsų kelionės baidarėmis būna kupinos įspūdžių, nuostabių vaizdų ir, žinoma, saugios – tiek jums, tiek aplinkai. 

Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šios informacijos turinį atsako tik Lietuvos kaimo turizmo asociacija ir jis jokiu būdu negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos poziciją.

 

Straipsnį parengė: VšĮ „We love Lithuania“.

Gairės:
Augalai
vandens kelias

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

