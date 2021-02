Rinkitės šį gėrimą žiemą – jūsų organizmas padėkos

Jeigu dar niekada nebandėte reguliariai gerti citrininio vandens, dabar pats tinkamiausias laikas pradėti. Pateikiame kelias priežastis, kodėl į savo mitybą jau dabar turite įtraukti citrinos vandenį.

Vanduo su citrina – gerti vasarą ar žiemą?

Vasaros laikotarpiu atsigaivinti nuo karštos saulės itin padeda citrina pagardintas vanduo su ledukais. Tačiau ar žinojote, kad vandenį su citrina taip pat labai svarbu gerti ir žiemą? Citrinos šaltuoju metų laiku padeda palaikyti sveiką imuninę sistemą, pasirūpina baltųjų kraujo kūnelių gamyba ir veikia kaip antioksidantas. Be viso to, jos padeda gerinti odos ir dantų būklę.

Deja, pats organizmas jo pasigaminti negali, todėl reikalingais vitaminais pasirūpinti turime mes patys. Citrina yra viena iš pagrindinių C vitaminų šaltinių, todėl jos įtraukimas į dienos mitybą yra tiesiog būtinas. Žinoma, vieną citriną valgyti nemalonu, todėl užteks į vandens stiklinę įmesti kelias skilteles citrinos ir jeigu norisi įberti šiek tiek cukraus. Taip pagamintas naminis limonadas taps puikia ligų prevencijos priemone.

Siekiantiems plačiau sužinoti apie šio vaisiaus teikiamą naudą, pateikiame sąrašą svarbiausių citrinos privalumų.

Gerina imuninę sistemą

Naminis limonadas su citrina taip pat padeda sureguliuoti virškinimo sistemą, išstumti iš organizmo nepageidaujamas medžiagas. Geriant vandenį iš karto po miego apsisaugosite nuo skrandžio veiklos sutrikimų, pilvo pūtimo, vidurių užkietėjimo ar net rėmens. Citrina – tai šarminis produktas, todėl jis puikiai padės normalizuoti PH pusiausvyrą, sumažinti rūgšties kiekį organizme.

Suteikia energijos

Kiekvieną rytą vietoj kavos geriamas citrinų sultimis skiestas vanduo gali suteikti jums taip reikalingą kiekį energijos. Citrina pažadina organizmą, suaktyvina virškinimo sistemą, pakelia tonusą, o svarbiausia – suteikia energijos ir kūnui ir protui. Tik reguliariai geriamas vanduo gali pagerinti nuotaiką ir suteikti jums žvalumo.

Kitos naudingos savybės

Be naudos organizmui, naminis limonadas su citrina teigiamai veikia ir odą. Citrinoje esanti vitamino C dozė padeda išlaikyti odos tonusą, palaiko puikią odos būklę. Tačiau jokiu būdu nesugalvokite citrinos tepti tiesiai ant veido. Citrina gali nuėsti viršutinį odos sluoksnį, oda taps jautri saulei ir įvairioms infekcijoms.

Jeigu jus kamuoja blogas burnos kvapas, jums gali padėti stiklinė naminio limonado su citrina. Citrinos sultyse esančios medžiagos mažina dantenų uždegimą ir dantų skausmą, dėl ko dažniausiai ir atsiranda blogas burnos kvapas.

Kiek vitamino C reikia suvartoti?

Suprasti vandens su citrina naudą organizmui svarbu, tačiau taip pat svarbu nepamiršti jo gerti. Sveikatos specialistai ragina nepamiršti, kad suvartojamas vitamino C kiekis per parą suaugusiam žmogui neturėtų viršyti 2 000 mg normos (100 g sverianti citrina vidutiniškai turi 53 mg C vitamino). Suaugusiems vyrams rekomenduojama vitamino C norma – 90 mg, o moterims – 75 mg.

Tuo tarpu vaikams normos yra mažesnės. 4–8 metų vaikams rekomenduojama neviršyti 25 mg normos, 14–18 metų paaugliams – 75 mg. Jeigu vitamino C padauginsite, organizmas jo perteklių išskirs per šlapimą, tačiau kai kuriems žmonėms gali pasireikšti kiek sunkesni pilvo pūtimo ir viduriavimo simptomai. Taip nutikus būtinai sumažinkite vitamino C dozę.

Kaip teisingai paruošti citrininį vandenį?

Dažnai ruošiant vandenį su citrina pasirenkamas vienas iš lengviausių būdų – į šalto vandens stiklinę įlašinama citrinos sulčių arba įdedamos kelios skiltelės citrinos. Tačiau taip iš citrinos neišgaunamos visos teigiamos savybės. Tam, kad citrininis vanduo būtų ir skanus, ir sveikas, būtina pasirūpinti tinkamo kietumo citrina ir tinkamos temperatūros vandeniu.

Geriausia naminį citrinų limonadą gaminti iš minkštesnių citrinų. Kietas vaisius dar nebus visai prinokęs ir iš jo išsunkti sultis bus sudėtinga. Įsigiję tinkamą vaisių perpjaukite jį į kelias dalis ir išsunkite sultis į stiklinę. Jeigu norite, galite įdėti kelias citrinos žieveles.

Kitas svarbus žingsnis – vanduo. Ruošiant vandenį su citrina labai svarbu naudoti kambario temperatūros vandenį. Temperatūra keičia citrinos sulčių molekulinę struktūrą, o per šaltas vanduo sumažina citrinos teikiamą naudą.

Tuo tarpu kambario temperatūros vanduo padeda užtikrinti geriausią vitaminų, esančių citrinoje, pasisavinimą ir panaudojimą. Jeigu viską išmaišius jums norisi saldumo, visada galite įdėti šaukštelį cukraus arba medaus. Jeigu norite burbuliukų, įberkite sodos. Viską sudėję ir išmaišę galėsite mėgautis skaniu ir sveiku naminiu limonadu visą dieną.

Pabaigai

Taigi, šaltuoju metų laiku naminis limonadas su citrina tampa natūralus vaistas, padedantis užtikrinti gerą savijautą ir nuotaiką. Citrinoje esantys vitaminai stiprina imuninę sistemą, apsaugo organizmą nuo peršalimo, gripo ir kitų ligų, padeda sureguliuoti virškinimo sistemą ir net apsaugo nuo rėmens. Taigi, nedelskite ir įtraukite vandens su citrina gėrimą į savo dieną jau dabar.

Gabija NARBUTIENĖ