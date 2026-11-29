Ką parodys DNR tyrimo rezultatai? Laidoje „TV Pagalba“ aiškinosi gelbėtoja Gerda Žemaitė.
Vyras pasakojo, kad vieną dieną Auksė susikrovė daiktus ir dingo iš buto su visais keturiais vaikais. Ramūnas baiminasi, kad žmona vėl susitikinėja su buvusiuoju Sauliumi, o tik ką gimęs berniukas – galbūt visai ne jo, kaip tikina Auksė.
„Žmonės sako: nelabai panašus į tave. Ji buvo pabėgusi, kai pastojo, nežinau, kaip dabar čia. Kai grįžo po savaitės ar kiek, sako: aš nėščia“, – pasakojo vyras.
Kaltino vyrą svetimavimu dar neišsiskyrus
Ramūnas tikino, kad po ketvirtojo vaikelio Auksė laukėsi ir dar kartą. Tačiau, anot vyro, ji priėmė sprendimą pasidaryti išvalymą.
„Ji pabėgo, pasidarė, nieko nesakiusi“, – tikino jis.
Ramūnas tikino viltingai laukiantis susitaikymo su Aukse, tačiau jam reikalingas DNR testas tėvystei nustatyti, nes jis įtaria žmoną svetimavus su kitų trijų vaikų tėvu Sauliumi.
Nuvykus pas Auksę, ši iš karto paneigė tokius vyro svarstymus. Moteris įsitikinusi, kad vaikas yra Ramūno.
Netrukus ėmė aiškėti ir daugiau detalių. Moteris tikino, kad Ramūnas gyvena iš mamos pinigų ir alimentus ji gauna iš jos sąskaitos. Moteris teigė matanti vyro kuriamą turinį internete – anot jos, Ramūnas daro tiesiogines transliacijas „TikTok“ platformoje, kuriose, kaip ji pasakojo, vyras mini žmoną blogu žodžiu ir, dar būdamas santuokoje, ieško naujų santykių.
„Tu esi neišsiskyręs, kai išsiskirsi, prašau, daryk, ką nori. (...) Prižiūrėk savo sūnų, o ne tiesiogines transliacijas daryk. (...) Kai motina numirs, pažiūrėsime, kaip tu pragyvensi“, – sakė Auksė.
Praėjus kuriam laikui, G. Žemaitė vėl atvyko pas šeimą į namus. Tik šį kartą jos laukė siurprizas – Auksė grįžo į Ramūno butą, iš kurio buvo pabėgusi. Tačiau ką pasakys DNR testas?
Ar Ramūnas yra vaiko tėtis, išgirskite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 val. per TV3 televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.