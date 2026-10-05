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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Ragina saugoti savo sveikatą: pasakė, kada smogs magnetinė audra

2026-10-05 12:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-05 12:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šį savaitgalį magnetinės audros jau buvo nurimusios, vis tik pirmadienį pradėsime nelengvai. Pranešama, kad šiandien magnetinė audra jau smogs su kaupu – sieks 6,1 balo.

Šį savaitgalį magnetinės audros jau buvo nurimusios, vis tik pirmadienį pradėsime nelengvai. Pranešama, kad šiandien magnetinė audra jau smogs su kaupu – sieks 6,1 balo.

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Magnetinių audrų metu įspėjama daugiau dėmesio skirti tiek savo, tiek artimųjų sveikatai.

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Magnetinės audros

Magnetinė audra

Meteoagent.com duomenimis, šiandien, po malonaus ir šilto savaitgalio, smogs stipri magnetinė audra. Šie duomenys rodo, kad ji sieks 6,1 balo.

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Rytoj magnetinės audros jau nebesulauksime, nes, pasak šaltinio duomenų, geomagnetinio lauko intensyvumas sieks vos 3,7 balo.

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Poryt magnetinės audros taip pat jau nebebus. Pažvelgus į šio šaltinio duomenis galima matyti, kad geomagnetinio lauko intensyvumas leisis dar žemiau ir sieks 2,7 balus.

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Toliau apžvelkime Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) artimiausių dienų prognozes.

Šiandien prognozuojama 4,67 balo magnetinė audra, dėl to raginama pasaugoti savo sveikatą. Primename, kad magnetinių audrų metu gali pasireikšti tokie simptomai, kaip galvos jausmas, kraujospūdžio padidėjimas, sąnarių skausmas ir kt.

Rytoj magnetinės audros jau nebebus. Šaltinio duomenys rodo, kad geomagnetinio lauko aktyvumas svyruos 1,67 balo iki 3,67 balo.

Poryt magnetinės audros taip pat nebebus, tad nerimauti nereiktų. Prognozės svyruos 1,67-2,67 balo, tad sveikatai pavojaus nėra.

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