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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Geomagnetinė audra siautės su kaupu: paaiškėjo, kiek truks

2026-10-02 09:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-02 09:50
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Naujo mėnesio pradžia atnešė ir naują magnetinę audrą – jos sulauksime jau šiandien. Prognozės rodo, ko tikėtis artimiausiomis dienomis bei kiek laiko geomagnetinė audra truks.

Naujo mėnesio pradžia atnešė ir naują magnetinę audrą – jos sulauksime jau šiandien. Prognozės rodo, ko tikėtis artimiausiomis dienomis bei kiek laiko geomagnetinė audra truks.

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Numatoma, kad žymesnio geomagnetinio lauko suaktyvėjimo sulauksime šiandien, vėliau jis kiek nurims ir tuomet smogs vėl.

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Magnetinės audros

Paaiškėjo, kiek truks magnetinė audra

Meteoagent.com pateikiamais duomenimis, šiandien, penktadienį, magnetinio lauko aktyvumas svyruos nuo 1,2 iki, kaip numatoma, 4,7 balų.

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Šeštadienis numatomas kiek ramesnis, prognozuojamas 3,7 balo aktyvumas, vis dėlto sekmadienį aktyvumas vėl padidės – iki 4,7 balo.

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Toliau apžvelkime Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) artimiausių dienų prognozes.

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Šiandien pusdienį aktyvumas svyruos nuo 2 iki 2,67 balų, vėliau ims kilti, kol galiausiai šoktels iki 5 balų, tai traktuojama kaip vidutinė geomagnetinė audra.

Šeštadienis bus ramesnis, tądien aktyvumas aukščiausiai kils iki 3,67, žemiausiai kris iki 1,67 balo.

Sekmadienio diena numatoma rami, aktyvumas svyruos tarp 2,67–3,67 balų, tačiau vakare pakils iki 4,67 balo, tad priartėsime prie vidutinės magnetinės audros.

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