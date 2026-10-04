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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Vilnietei susidariusią mirtiną aneurizmą išdavė vos 1 simptomas: nedelsiant kreipiasi į kitus

2026-10-04 12:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Liepa Svirskaitė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-04 12:30
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Miego arterijos anuerizma – tai pavojinga būklė, kuomet kraujagyslės sienelė kakle arba kaukolės pamatą pasiekiančioje dalyje išsiplečia ir išsipučia. Su tokia būkle susidūrė vilnietė Aistė, kuri sutiko prabilti apie diagnozę ir ją išdavusius simptomus.

Miego arterijos anuerizma – tai pavojinga būklė, kuomet kraujagyslės sienelė kakle arba kaukolės pamatą pasiekiančioje dalyje išsiplečia ir išsipučia. Su tokia būkle susidūrė vilnietė Aistė, kuri sutiko prabilti apie diagnozę ir ją išdavusius simptomus.

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Aistės istorija – tai svarbi žinutė naujienų portalo tv3.lt skaitytojams apie profilaktikos svarbą. Nors susidūrimas su miego arterijos aneurizma, pašnekovės atveju, baigėsi sėkmingai, vis tik per vėlai aptikta aneurizma gali pridaryti daug bėdų.

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Aneurizmą kakle išdavė 1 simtpomas

Pašnekovės istorija – dar visai šviežia. Šių metų pavasarį ji kreipėsi į medikus, nes pasireiškė neįprastas simptomas – nors akinių pašnekovė nenešiojo, neturėjo didelių trumparegystės ar kitų regėjimo problemų, tačiau su akimi buvo sunkiau sufokusuoti vaizdą.

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Aistė dalijosi, kad vis dažniau tikrindavosi regėjimą, o tą akį, kuri pradėjo prasčiau matyti, ėmė skaudenti.

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„Aš nusprendžiau pasidomėti ir atlikti išsamesnius akių tyrimus. Kai gydytojai patikrino akis ir pamatė, kad su pačiu akies organu viskas gerai, mane nusiuntė pas neurologą.

Neurologas paskyrė magnetinio rezonanso tomografijos (MRT) tyrimą, o jo metu ir buvo aptikta aneurizma. Tuomet paaiškėjo, kad situacijai reikia skirti rimtą dėmesį“, – pasakojo ji.

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Paprašius pateikti šiek tiek daugiau detalių apie varginusį akies skausmą, pašnekovė nurodė, kad kartais pasireikšdavo tos pačios galvos pusės skausmas.

Apie skausmą ji atsiliepė kaip apie spaudžiantį, tempiantį jausmą. Taip pat pasirodė nuovargis ir pervargimo jausmas.

„Vis dėlto tie simptomai neatrodė tokie rimti, kad reikėtų skubiai lėkti pas gydytojus. Jie buvo gana neryškūs, todėl pagrindinis tikslas buvo tiesiog išsiaiškinti, kas vyksta ir kodėl jaučiuosi kitaip nei anksčiau“, – sakė ji.

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Medikai nustatė miego arterijos aneurizmą

Balandį atlikusi visus tyrimus pašnekovė savo diagnozę išgirdo tik liepos mėnesį. Pasak jos, tuomet prasidėjo visas procesas – siuntimai, vizitai pas specialistus, laukimas.

Kaip pasakojo Aistė, tuo metu medikai jai nustatė miego arterijos aneurizmą, o taip pat vadinamąją dukterinę aneurizmą. Pašnekovė aiškino, tad tai papildomas, mažesnis išsipūtimas, susiformavęs ant ankstesnės aneurizmos sienelės.

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„Paprastai tariant, buvo vienas kraujagyslės sienelės išplonėjimas, o ant jo susiformavęs dar vienas papildomas išplonėjimas.

Ji nebuvo labai didelė, tačiau, kiek pamenu, aneurizmos matmenys buvo maždaug 5 x 4,6 mm. Gydytojai viską labai kruopščiai vertino, matavo ir tikslino“, – dalijosi ji.

Toks reiškinys, pasak Aistės, medicinoje yra laikomas pakankamai pavojingu struktūriniu pakeitimu.

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„Gavę MRT išvadas, pirmiausia pradėjome ieškoti informacijos ir aiškintis, kas apskritai yra aneurizma. Natūralu, kad pradžioje buvo labai daug jaudulio.

Vakare po darbo su vyru skaitėme informaciją apie šią ligą, domėjomės, ką reikėtų daryti toliau. Naktis tikrai nebuvo rami. Labai nerimavau, tačiau stengiausi išlaikyti blaivų protą ir nepasiduoti panikai“, – pasakojo ji.

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Vidury darbo dienos turėjo vykti pas šeimos gydytoją

Sekantį rytą po diagnozės nustatymo Aistė paskambino savo šeimos gydytojai, kuri peržvelgė jos tyrimų rezultatus ir patarė nedelsti. Specialistė tuo metu pažymėjo, kad delsti nereikėtų, o tai pašnekovės nerimą sustiprino dar labiau.

„Tą pačią dieną mečiau visus darbus ir išvykau į konsultaciją. Ten pradėjome aiškintis, kokios yra gydymo galimybės, kokie metodai taikomi, kaip vyksta gydymas, kokia laukia sveikimo eiga ir ką reikėtų daryti toliau“, – dalijosi ji.

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Kaip aiškino Aistė, jai iškart buvo pasiūlyta rinktis tarp neurochirurgo ir intervencinio radiologo konsultacijos. Pašnekovė dalijosi, kad ir dabar yra dėkinga gydytoja už galimybę pačiai pasirinkti specialistą ir išgirsti skirtingas nuomones.

„Kadangi apie intervencinę radiologiją iki tol nebuvome daug girdėję ir savo aplinkoje neturėjome žmonių, kurie būtų susidūrę su tokiu gydymu, pirmiausia nusprendėme pasikonsultuoti su neurochirurgu“, – sakė ji.

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