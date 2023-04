Ragina pasodinti šį augalą sode: apdovanos įspūdingais žiedais

Žiemą žydinčio krūmo pavadinimas skamba egzotiškai – hamamelis. Tai graikiškų žodžių junginys, reiškiantis „tuo pačiu metu su vaisiumi“.

Lietuvoje dažniausiai auginamas sodinis hamamelis (Hamamelis virginiana L.). Natūraliai šis augalas paplitęs Šiaurės Amerikoje nuo Naujosios Škotijos, pietinės Ontario ir centrinės Mičigano provincijų bei Minesotos iki centrinės Floridos ir Teksaso rytinės dalies. Dažniausiai tai aukštas krūmas (gali būti ir medis), tėvynėje pasiekiantis 6 m (rečiau – 10 m) aukštį ir turintis kelis tankiai šakotus iki 15 cm skersmens kamienus.

Sodinis hamamelis – dekoratyvinis krūmas. Jo laja netaisyklingai rutuliška, jaunos šakos, apaugusios tankiais rusvais plaukeliais, vėliau nuplinka ir tampa šviesiai rusvos, lygios. Rudenį lapai gražiai pagelsta, gana ilgai laikosi ant šakų.

Atvirose vietose augantys augalai yra labiau šakoti ir gausiau žydi, o pusiau pavėsyje – aukštesni. Augalai žydi ir dera beveik kasmet. Žydėti pradeda 10–12 metų amžiaus krūmai. Ištvermingi mūsų klimato sąlygoms, dekoratyvūs. Jaunus augalus žiemą gali pažeisti kiškiai, todėl juos būtina aprišti. Kadangi krūmai plačiai šakojasi, reikia palikti neužsodintą erdvę tarp jų ir kitų augalų. Tinka auginti parkuose, skveruose, sodybose. Gražiai atrodo pasodintas kaip akcentas vejoje arba kaip fonas žemesniems augalams.

Hamamelio rūšys

Išskiriama ir dar keletas hamamelio atmainų. Viena iš jų – japoninis hamamelis (Hamamelis japonica Siebold et Zucc.). Užauga kiek aukštesnis už sodinį, bet žydi kiek vėliau – nuo gruodžio iki kovo mėnesio.

Labai panašus į savo brolį „amerikoną“, bet kilęs iš kito pasaulio krašto, iš Japonijos. Jis jautresnis šalčiui. Literatūroje galima rasti, kad šis hamamelis ištveria iki -28 C šaltį, bet Lietuvoje apšąla ir prie mažesnių šalčių, nes mūsų žiemos labai permainingos, jos dažnai „apgauna“ iš kitų kraštų kilusius augalus, kai viduryje žiemos atšyla iki +5 C, o po to netikėtai vėl smarkiai atšąla.

Augalai atšilimą supranta kaip jau atėjusį pavasarį, pradeda budintis iš žiemos miego ir staiga vėl gauna šalčio dozę, tad nušąla arba net žūsta. Japoninio hamamelio žiedai yra geltoni, jie skleidžia nestiprų ir švelnų aromatą. Rudenį lapai nusidažo ryškiai geltona spalva, vėliau nukrenta.‘Sulphurea’ veislės krūmas žydi smulkiais blyškiai geltonais, sieros spalvos žiedais.

Švelnusis hamamelis (H. mollis Oliv.) žydi panašiu laiku kaip ir japoninis, bet laikomas atsparesniu šalčiui. Dėl savo gausaus žydėjimo ir stambesnių žiedų jis yra laikomas pačiu gražiausiu iš visų hamamelių ir dažniausiai auginamas dekoratyvinių augalų soduose Vakarų Europoje. 10 metų amžiaus krūmas siekia 2,5–4 m aukštį. Jei per plačiai išsišakoja, galima atsargiai pagenėti.

Švelniojo hamamelio privalumas yra tas, kad jis gali augti ir pusėtino derlingumo žemėje. Šis krūmas yra kilęs iš Kinijos. Yra išvesta keletas jo veislių (‘Goldcrest’,‘Coombe Wood’,‘Imperials’ ir kt.), besiskiriančių krūmo forma, žiedų didumu, geltonumo atspalviais ir pan. Spalio viduryje išsiskleidžia 2–3 cm skersmens švelnaus kvapo geltoni žiedai su 4 ilgais siaurais vainiklapiais. Žydėjimas trunka iki 2 mėnesių, o žiedai ištveria iki -10 °C šaltį.

Tarpinis hamamelis (Hamamelis x intermedia Rehd.) – tai žmogaus sukurtas hibridas iš natūralių rūšių (H. japonica Siebold et Zucc. x H. mollis Oliv.). Apie 4 m aukščio, vazos formos krūmas. Šakos kylančios. Jo lapai stambūs, žali, su pilkšvai melsvu atspalviu. Auga sparčiai. Žiedai geltoni, kvapnūs, vainiklapiai riesti. Nors išvesta įvairių šio hamamelio veislių, ko gero, žinomiausia yra ‘Diane’, kurios žiedai ne geltoni, o ryškiai raudoni su vyšniniu atspalviu. ‘Arnold Promise’ veislės žiedai yra ryškiai geltoni, ‘Jelena’ – stambūs, oranžiniai, ‘Ruby Glow‘ – rusvai raudoni.

Iš Šiaurės Amerikos atkeliavę dar du hamameliai. Tai pavasarinis hamamelis (Hamamelis vernalis Sarg.), kuris svetur žydėti pradeda sausio–vasario mėnesiais, o pas mus – kovą arba balandį. Taip pat dar neturintis patvirtinto lietuviško vardo Hamamelis ovalis S.W.Leonard, nes tik 2006 metais buvo atrastas Misisipės valstijos miškuose. Pastarasis žydi švelniai rausvais žiedais ir yra labai retas.

Kur sodinti?

Savo kiemus žydinčiais krūmais galite papuošti ir šaltuoju metų laiku, nes juos auginti visai nesudėtinga. Jeigu nuspręstumėte auginti šiuos unikalius ir netradicinio grožio krūmus, parinkite jiems derlingą, drėgną (bet ne šlapią) ir apsaugotą nuo šaltų vėjų vietą.

Hamamelius geriausia sodinti ten, kur bus užtektinai saulės. Jie gali augti ir daliniame pavėsyje, bet tuomet mažiau žydės. Pirmosiomis žiemomis nuo šalčio pridenkite eglišakėmis arba balta agrodanga, ypač jei augalas atvežtas iš šiltesnių kraštų (Vokietijos, Olandijos ar Pietų Lenkijos) medelynų, o ne užaugintas Lietuvoje.