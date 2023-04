Padarykite tai peiliams namuose: maistą pjaus daug geriau

Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, sako, kad pavasarį pirkėjai linkę atnaujinti savo virtuvės reikmenis. Ieško ne tik naujų puodų, keptuvių, bet ir peilių bei kitų įrankių.

„Pastebime, kad pastaruoju metu lietuviai daug dėmesio skiria ne tik kokybiškam maistui, bet ir virtuvės įrankiams, o ypač artėjant šventėms, daugelis stengiasi atnaujinti savo virtuvės reikmenis. Savo ruožtu esame paruošę gausų įvairiausių virtuvės įrankių pasirinkimą.

Pradedant keptuvėmis, kurių siūlome net kelių rūšių: nuo aliuminio iki nerūdijančio plieno, skirtingų dydžių puodais, baigiant lėkštėmis, peiliais ar kitais virtuvės įrankiais“, – teigia V. Budrienė.

Be peilio, tikriausiai, neapsieina nė vieno patiekalo gaminimas, todėl ne tik juos išsirinkti, bet ir prižiūrėti reikėtų tinkamai. Juk pjaustyti produktus buku peiliu – menkas malonumas. Tam, kad peilius prižiūrėtumėte teisingai, o šie jūsų virtuvėje tarnautų kuo ilgesnį laiką – minėtas prekybos tinklas dalijasi keliais naudingais patarimais, rašoma pranešime spaudai.

5 naudingi peilių priežiūros patarimai

Negaląskite per dažnai. Jei norite, kad peilis ilgiau tarnautų ir jo nereikėtų dažnai galąsti, pasinaudoję peiliu, jį plaukite rankomis, venkite dėti į indaplovę. Indaplovėje naudojamame įrankių krepšelyje jie liečiasi vienas su kitu, be to, peilį gali neigiamai paveikti naudojamos plovimo priemonės.

Nusausinkite. Plaunant peilį, svarbu nepamiršti jo rankenos – įvairios maisto dalelės ir bakterijos gali kauptis būtent ten. Iškart nušluostykite nuplautą peilį šluostele ar popieriniu rankšluosčiu. Ant palikto džiūti įrankio kaupiasi bakterijos bei formuojasi rūdys. Atrodo smulkmena, bet ji reikšmingai prisidės prie jūsų peilių ilgaamžiškumo!

Geležtę ypatingai veikia rūgštis. Jei pjaustėte rūgšties turinčius produktus, tokius kaip citrinas, svogūnus, pomidorus, nedelskite ir įrankį nuplaukite vandeniu bei muilu. Nors tokia rūgštis nėra stipri, ji vis tiek veikia peilio geležtę – su laiku ant jos gali pradėti formuotis rūdys.

Tinkama lentelė – taip pat svarbu. Svarbu pasirinkti tinkamas pjaustymo lenteles. Iš parduotuvėse siūlomų medinių ir plastikinių lentelių patariama rinktis tas, kurios yra minkštesnės. Taip peilio geležtė ilgiau išliks aštri!

Laiku galąskite peilius. Nesinaudokite atbukusiu įrankiu – taip kur kas pavojingiau, nes susižeidus buku peiliu, žaizdos gyja lėčiau, be to, darbuotis tokiu peiliu sudėtingiau.