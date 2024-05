Radę šį augalą Lietuvoje skubiai praneškite: įspėja visus

Kaip socialiniuose tinkluose praneša Aukštaitijos nacionalinis parkas, šis augalas sparčiai nyksta ir yra nedaug žinomų jo augimviečių.

Radus šį augalą ragina pranešti

Nors plikažiedis linalapis neturi įmantrios išvaizdos ir jį atpažinti nėra itin lengva, radus panašiai atrodantį augalą verta apie tai pranešti specialistams – galbūt jums pavyks rasti nykstantį augalą ir padėsite sužinoti apie dar vieną jo augimvietę.

„Plikažiedis linalapis – viena iš Natura 2000 saugomų rūšių Aukštaitijos nacionaliniame parke.

Galima pajuokauti, kad plikažiedis linlapis – žmogiškiausias augalas. Jam viskas blogai: per karšta, per vėsu, per sausa, per drėgna, per aukštos kaimyninės žolės, per sodri samana, per daug krūmų, per arti medžiai, per toli medžiai...

Deja, todėl sparčiai nyksta. Žinomoms augavietėms parke suskaičiuoti užtenka vienos rankos pirštų.

Kadangi neturi itin puošnios išvaizdos – neįgudusiai akiai nelengva jį ir atskirti tarp kitų žolynų. Kaip tik šiuo metu žydi smulkučiais baltais žiedeliais. Pamatysite kur saulėtame šlaite įsitaisiusį panašų augalėlį – praneškite“, – dalinosi Aukštaitijos nacionalinis parkas.