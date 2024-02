Putino sveikata kelia vis daugiau įtarimų: 1 detalė užminė mįslę

Per dvi valandas trukusį interviu su buvusiu „Fox News“ laidų vedėju Tuckeriu Carlsonu Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, atrodo, ranka bandė suvaldyti drebančią koją, todėl kilo spėlionių dėl jo sveikatos.

Buvo pastebėta, kad 71-erių metų V. Putinui per interviu reikėjo mėginti suvaldyti savo drebančią koją, todėl jis uždėjo ant jos ranką. Taip pat jį kamavo kosulio priepuoliai ir gerklės perštėjimas.

Šios detalės pastebėtos V. Putino interviu su žurnalistu, kuriame Putinas teigė, kad Rusija turi pranašesnių „viršgarsinių raketų“ ir „Wall Street Journal“ žurnalistą Evaną Gerškovičių pavadino „šnipu“.

What is going on with Putin's leg? pic.twitter.com/A8WQetLUer