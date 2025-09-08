Prasideda ypatingas metas Lietuvos tikintiesiems: kiti jį pamiršta

Šia proga nuo pirmojo rugsėjo sekmadienio bažnyčiose rengiami iškilmingi atlaidai. Ypatingi atlaidai rengiami Šiluvos bažnyčioje (Raseinių raj.), kurioje kabo stebuklingu laikomas Marijos paveikslas.
Pasakojama, kad Šiluvoje apie 1608 – 1612 įvykęs Marijos apsireiškimas. Mergelę Mariją pamatę kaimo piemenys, beganydami bandą.
1457 m. vietos dvarininkas Petras Gedgaudas pastatė Šiluvos bažnyčią ir joje pakabino atvežtą iš Romos Marijos paveikslą.
Šiluvoje – Didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai
Kaip anksčiau rašė naujienų portalas tv3.lt, rugsėjį Šiluva taps Lietuvos piligrimystės širdimi – čia nuo rugsėjo 6 iki 15 dienos vyksta dešimt dienų truksiantys Didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai.
Kasmet dešimtis tūkstančių tikinčiųjų sutraukianti šventė šiemet ypatinga – ji vyksta Jubiliejiniais, Vilties piligrimystei dedikuotais metais ir kviečia melstis šūkiu: „Taikos Karaliene ir Vilties Motina, melski už mus!“
Šilinės – tai ne tik vieni seniausių ir didžiausių atlaidų Lietuvoje, bet ir šimtmečius gyva piligrimystės tradicija. Šiluva – vieta, kur, pasak liudijimų, XVII a. pradžioje apsireiškė Švč. Mergelė Marija, o čia pastatyta Apsireiškimo koplyčia bei Bazilika tapo ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinės piligrimystės centru, buvo rašoma anksčiau išplatintame pranešime spaudai.
Kasmet rugsėjį čia suplūsta dešimtys tūkstančių tikinčiųjų iš visos šalies ir užsienio, kad drauge melsdamiesi atnaujintų tikėjimą, sustiprintų bendrystę ir patirtų gyvą susitikimą su Dievo Motina. Šilinių atlaidai jungia liturgiją, gilią maldą, katechezę, įspūdingas vakaro Žiburių liturgijas, bendruomeniškumą ir kultūrinius renginius.
2025-ieji Romos katalikų tikintiesiems ypatingi. Tai – Jubiliejiniai metai, kurių metu kiekvienas kviečiamas tapti Vilties piligrimu. Dar popiežius Pranciškus, o dabar ir popiežius Leonas XIV kviečia pasaulį žengti taikos ir vilties keliu. Todėl ir šiais metais net 10 dienų trunkantys Didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai Šiluvoje, dar žinomi kaip Šilinės, kviečia šūkiu „Taikos Karaliene ir Vilties Motina, melski už mus!“
