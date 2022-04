Prabilo Rusijos turtuoliams dirbusi mergina: jų reikalavimams ribų nėra

Daugelis esame girdėję apie tai, ką tenka patirti žmonėms, dirbantiems rusų jachtose. Nors „sezoninių“ darbuotojų atlyginimas nėra toks didelis, tai, ką daro namelio šeimininkas menkai kuo skirias – ypač, kai lankosi reiklūs svečiai.

Rusų prašymai – stulbinantys

„Kai turtingi rusai nebūna savo jachtose, jie dažnai leidžia laiką kalnuose ir apsistoja prestižiškiausiuose privačiuose nameliuose, kurių nuoma gali kainuoti iki 250 tūkst. svarų per savaitę“, – thesun.co.uk atskleidė šeimininkė.

Ji pasakojo: „Dirbau žiemos sezonu ir pas mus atvykdavo šeimos ar grupės iš viso pasaulio. Būti namelio šeimininke skamba kaip paprastas darbas, bet tai nebuvo lengva, mūsų namelis prabangus, turėjome teikti aukšto lygio paslaugas.

REKLAMA

Kai mums buvo pasakyta, kad kiti atvyksiantys žmonės bus rusai, visada žinojome, kad darbas bus daug sunkesnis, jie garsėjo kaip įnoringi ir nemandagūs.“

Ir, rodos, rusų prašymams nebuvo jokių ribų: „Kartą virėjo buvo paprašyta paruošti atskirą vakarienę svečio šuniui ir beveik kasdien mus kaltindavo, kad kieme prastas oras.

Arba vieną dieną buvo per daug sniego, kitą per mažai, sniegas buvo per šlapias, dėl mūsų kaltės tądien nepasirodydavo saulė. Tai, koks oras būdavo kieme tą savaitę, dažnai atsispindėdavo mūsų arbatpinigiuose.

Kartą mūsų parašė surengti iškylą kalno viršūnėje su šampanu ir ikrais, nes svečiams „patiko vaizdas“. Taigi, turėjome su slidėmis viską užtempti ant kalno – paruošimas užtruko apie valandą, jie ten išbuvo vos 10 minučių, nes buvo „per šalta“. Viską teko tempti atgal.

Keturių valandų kelionė pirmyn ir atgal iki artimiausio didmiesčio taip pat buvo neįprasta. Nuvažiavome į Ženevą ir atgal tik tam, kad rastume konkretų veido kremą, nes vienas iš svečių jį pamiršo.“

REKLAMA

REKLAMA

Sunkus darbas atsipirko

Nors rusų reikalavimai apsunkina darbo dieną, buvo vienas dalykas, kuris išties glumino žiemos sezono darbuotojus.

„Jie moka tūkstančius, kad atvyktų ir apsistotų šiuose prabangiuose nameliuose, tačiau dažniausiai nė neslidinėja.

Viena moteris pas mus gyveno savaitę, nė karto neatsistojo ant slidžių ar snieglentės, tiesiog eidavo į parduotuves ir kasdien išleisdavo po 3 tūkstančius svarų slidinėjimo aprangai, kurios neketino dėvėti“, – pasakojo mergina.

Tačiau nors rusams įtikti buvo sunku, namelio šeimininkė atskleidė, kad sunkus darbas visada buvo to vertas ir atsipirkdavo su kaupu:

„Su jais būdavo sunku, bet arbatpinigiai buvo geri. Ne tokie geri, kai iš amerikiečių, bet gaudavome vidutiniškai po 500 eurų per savaitę.

Paprastai, kaip ir jachtų darbuotojai, dirbdami privačiose įmonėse ar nameliuose, mes beveik nieko neišleidžiame, todėl tuos pinigus galime išleisti vakarėliams ir mums tai tinka.“