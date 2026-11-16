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TV3 naujienos > Gyvenimas

Plinta nauja sukčiavimo schema: vilnietis prarado net 14 tūkst. eurų

2026-11-16 11:20 / šaltinis: Made In Vilnius / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Made In Vilnius / aut.
2026-11-16 11:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vilniuje fiksuojami sukčiavimo atvejai, kai nusikaltėliai, prisidengdami „Regitros“ vardu, vilioja gyventojus į fiktyvias interneto svetaines ir išvilioja jų elektroninės bankininkystės duomenis. Vienas sostinės gyventojas tokiu būdu prarado net 14 tūkst. eurų.

Sukčiai (nuotr. BNS)
GALERIJA (5)

Vilniuje fiksuojami sukčiavimo atvejai, kai nusikaltėliai, prisidengdami „Regitros“ vardu, vilioja gyventojus į fiktyvias interneto svetaines ir išvilioja jų elektroninės bankininkystės duomenis. Vienas sostinės gyventojas tokiu būdu prarado net 14 tūkst. eurų.

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Kaip pranešė Policijos departamentas, bandydamas prisijungti prie sukčių suklastotos svetainės, 1972 metais gimęs vyras suvedė savo banko prisijungimo duomenis. Juos pateikęs, vyras galiausiai pastebėjo, kad prarado 14 tūkst. eurų.

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Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo, neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo ir neteisėto prisijungimo prie informacinės sistemos.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai ir sukčiai

Vilniuje – dar keli sukčiavimo atvejai

Analogiškomis aplinkybėmis pinigų Vilniuje neteko ir kitas asmuo.

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Anot sostinės policijos, antradienį gautas vyro (gim. 1981 m.) pranešimas, kad lapkričio 9 d. nuo 13.20 val. iki 13.50 val. Vilniuje, bandant prisijungti prie galimai fiktyvios „Regitros“ svetainės, nuo jo banko sąskaitų apgaule buvo nuskaičiuota apie 3 135 eurus.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, lapkričio 9 d. apie 10.20 val. sostinėje, paspaudus SMS žinute gautą aktyvią nuorodą ir suvedus elektroninės bankininkystės duomenis, iš moters (gim. 1972 m.) banko sąskaitos apgaule buvo pasisavinta apie 3 762 eurus.

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Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo ir neteisėto prisijungimo prie informacinės sistemos.

Sukčiavimo atvejis užfiksuotas ir Utenoje

Anot Utenos policijos, antradienį buvo gautas vyro (gim. 1975 m.) pareiškimas, kad lapkričio 9 d. apie 22.07 val., bandant prisijungti prie portalo, iš jam priklausančios banko sąskaitos buvo nuskaičiuoti pinigai.

Padaryta bendra 8 tūkst. eurų turtinė žala.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.

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