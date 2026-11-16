Plinta nauja sukčiavimo schema: vilnietis prarado net 14 tūkst. eurų

Kaip pranešė Policijos departamentas, bandydamas prisijungti prie sukčių suklastotos svetainės, 1972 metais gimęs vyras suvedė savo banko prisijungimo duomenis. Juos pateikęs, vyras galiausiai pastebėjo, kad prarado 14 tūkst. eurų.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo, neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo ir neteisėto prisijungimo prie informacinės sistemos.
Vilniuje – dar keli sukčiavimo atvejai
Analogiškomis aplinkybėmis pinigų Vilniuje neteko ir kitas asmuo.
Anot sostinės policijos, antradienį gautas vyro (gim. 1981 m.) pranešimas, kad lapkričio 9 d. nuo 13.20 val. iki 13.50 val. Vilniuje, bandant prisijungti prie galimai fiktyvios „Regitros“ svetainės, nuo jo banko sąskaitų apgaule buvo nuskaičiuota apie 3 135 eurus.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, lapkričio 9 d. apie 10.20 val. sostinėje, paspaudus SMS žinute gautą aktyvią nuorodą ir suvedus elektroninės bankininkystės duomenis, iš moters (gim. 1972 m.) banko sąskaitos apgaule buvo pasisavinta apie 3 762 eurus.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo ir neteisėto prisijungimo prie informacinės sistemos.
Sukčiavimo atvejis užfiksuotas ir Utenoje
Anot Utenos policijos, antradienį buvo gautas vyro (gim. 1975 m.) pareiškimas, kad lapkričio 9 d. apie 22.07 val., bandant prisijungti prie portalo, iš jam priklausančios banko sąskaitos buvo nuskaičiuoti pinigai.
Padaryta bendra 8 tūkst. eurų turtinė žala.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
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