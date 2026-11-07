Sukčiai iš žmonių išviliojo beveik 230 tūkst. eurų

Lapkričio 6-ąją į Kauno apskrities policiją kreipėsi vyras, gimęs 1959 metais, kuris pareiškė, kad nuo 2026 metų sausio iki spalio Kaune iš jo buvo išviliota net 217,34 tūkst. eurų.
Pasak jo, namuose, interneto bendravimo platformose su juo susisiekė nepažįstami asmenys, kurie įtikino investuoti pinigus į įvairias investavimo platformas bei apgaulės būdu išviliojo šias lėšas.
Utenos apskrityje vyras, gimęs 1985 metais, pranešė, kad lapkričio 3-ąją, apie 14.45 val., pastebėjo, kad neaiškiomis aplinkybėmis iš jam priklausančios banko sąskaitos neteisėtai nuskaičiuota apie 9,5 tūkst. eurų.
Taip pat Utenos apskrityje fiksuotas ir dar vienas pinigų išviliojimo atvejis – policijai 1972 metais gimęs vyras pranešė, kad penktadienį apie 17 val. paspaudęs gautą nuorodą ir suvedęs prisijungimo duomenis, pastebėjo, kad iš jam priklausančių banko sąskaitų neteisėtai nuskaičiuota apie 2,071 euras.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas sukčiavimo, kai apgaule išviliotas svetimas turtas.
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