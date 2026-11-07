Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sukčiai iš žmonių išviliojo beveik 230 tūkst. eurų

2026-11-07 08:37 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-07 08:37
Pridėkite kaip šaltinį Google

Apie tris pinigų pasisavinimo atvejus pranešimus policija gavo penktadienį.

„Finbee Verslui“ Lietuvos įmonėms skirs 55 mln. eurų: paskolos sieks iki 800 tūkst. eurų (nuotr. Adobe Stock)

Apie tris pinigų pasisavinimo atvejus pranešimus policija gavo penktadienį.

REKLAMA
0

Lapkričio 6-ąją į Kauno apskrities policiją kreipėsi vyras, gimęs 1959 metais, kuris pareiškė, kad nuo 2026 metų sausio iki spalio Kaune iš jo buvo išviliota net 217,34 tūkst. eurų.

Pasak jo, namuose, interneto bendravimo platformose su juo susisiekė nepažįstami asmenys, kurie įtikino investuoti pinigus į įvairias investavimo platformas bei apgaulės būdu išviliojo šias lėšas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Utenos apskrityje vyras, gimęs 1985 metais, pranešė, kad lapkričio 3-ąją, apie 14.45 val., pastebėjo, kad neaiškiomis aplinkybėmis iš jam priklausančios banko sąskaitos neteisėtai nuskaičiuota apie 9,5 tūkst. eurų.

REKLAMA
REKLAMA

Taip pat Utenos apskrityje fiksuotas ir dar vienas pinigų išviliojimo atvejis – policijai 1972 metais gimęs vyras pranešė, kad penktadienį apie 17 val. paspaudęs gautą nuorodą ir suvedęs prisijungimo duomenis, pastebėjo, kad iš jam priklausančių banko sąskaitų neteisėtai nuskaičiuota apie 2,071 euras.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas sukčiavimo, kai apgaule išviliotas svetimas turtas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų