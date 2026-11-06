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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Kreda“ grupė per devynis mėnesius uždirbo 5,3 mln. eurų grynojo pelno

2026-11-06 11:37 / šaltinis: ELTA
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2026-11-06 11:37
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Keturiolika kredito unijų vienijanti „Kreda“ grupė per devynis šių metų mėnesius uždirbo 5,3 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno, o jos pajamos siekė 31,1 mln. eurų, penktadienį pranešė grupė.

Pinigai (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)
GALERIJA (5)

Keturiolika kredito unijų vienijanti „Kreda“ grupė per devynis šių metų mėnesius uždirbo 5,3 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno, o jos pajamos siekė 31,1 mln. eurų, penktadienį pranešė grupė.

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Grupės grynosios palūkanų pajamos sausį–rugsėjį sudarė 19,2 mln. eurų, o nuosavo kapitalo grąža siekė 12,4 proc.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

Štai kiek eurų sudaro paskolų portfelis

Trečiojo ketvirčio pabaigoje „Kreda“ grupės paskolų portfelis sudarė 580,4 mln. eurų ir per ketvirtį padidėjo 4,3 proc.

Didžiausią paskolų portfelio dalį sudarė būsto paskolos – 208,6 mln. eurų. Jų apimtis per ketvirtį išaugo 4,1 proc. Tuo metu smulkiojo ir vidutinio verslo paskolų portfelis, lyginant su antruoju ketvirčiu, padidėjo 6,2 proc. – iki 198 mln. eurų.

Bendras „Kreda“ grupės turtas trečiojo ketvirčio pabaigoje sudarė 684,7 mln. eurų.

indeliai.lt

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