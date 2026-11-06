„Kreda“ grupė per devynis mėnesius uždirbo 5,3 mln. eurų grynojo pelno

Grupės grynosios palūkanų pajamos sausį–rugsėjį sudarė 19,2 mln. eurų, o nuosavo kapitalo grąža siekė 12,4 proc.
Štai kiek eurų sudaro paskolų portfelis
Trečiojo ketvirčio pabaigoje „Kreda“ grupės paskolų portfelis sudarė 580,4 mln. eurų ir per ketvirtį padidėjo 4,3 proc.
Didžiausią paskolų portfelio dalį sudarė būsto paskolos – 208,6 mln. eurų. Jų apimtis per ketvirtį išaugo 4,1 proc. Tuo metu smulkiojo ir vidutinio verslo paskolų portfelis, lyginant su antruoju ketvirčiu, padidėjo 6,2 proc. – iki 198 mln. eurų.
Bendras „Kreda“ grupės turtas trečiojo ketvirčio pabaigoje sudarė 684,7 mln. eurų.