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TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Gavę tokią žinutę – sukluskite: įspėja visus Lietuvos gyventojus

2026-11-06 09:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-06 09:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Policijos virtualus patrulis įspėja gyventojus išlikti budrius gavus netikėtas SMS žinutes. Sukčiai vis dažniau prisidengia institucijų ir įmonių vardais, o gyventojus bando išvilioti asmens duomenis, prisijungimus ar pinigus.

Policijos virtualus patrulis įspėja gyventojus išlikti budrius gavus netikėtas SMS žinutes. Sukčiai vis dažniau prisidengia institucijų ir įmonių vardais, o gyventojus bando išvilioti asmens duomenis, prisijungimus ar pinigus.

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Policijos atstovai ragina neskubėti spausti SMS žinutėse esančių nuorodų ir pirmiausia įvertinti, ar pranešimas nekelia įtarimų.

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FOTOGALERIJA. Pinigai ir sukčiai

Įspėja dėl sukčių siunčiamų žinučių

Vienas dažniausių sukčiavimo požymių yra neįprastas arba užsienio šalies telefono numeris, iš kurio siunčiama žinutę.

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Įtarimų sukelti turėtų ir keistai atrodanti interneto nuoroda, rašybos bei gramatikos klaidos ar prašymas pateikti jautrius asmens duomenis.

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Gyventojams primenama bet kokią SMS žinutėse pateikiamą informaciją tikrinti oficialiais institucijų ar įmonių kanalais, o kilus bent menkiausiam įtarimui neskubėti veikti.

„Gavote SMS žinutę?

Neskubėkite spausti nuorodų!

Sukčiai apsimeta įvairiomis institucijomis ar įmonėmis ir siunčia apgaulingas SMS žinutes.

Atkreipkite dėmesį į šiuos požymius:

  • Neįprastas ar užsienio šalies telefono numeris.
  • Įtartina interneto nuoroda.
  • Rašybos ar gramatikos klaidos.
  • Prašymas pateikti asmens, prisijungimo ar banko duomenis.

Prisiminkite: nespauskite įtartinų nuorodų, neveskite savo duomenų ir informaciją tikrinkite oficialiuose institucijų ar įmonių kanaluose.

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Būkite budrūs – sukčiai nuolat ieško naujų būdų jus apgauti!“ – „Facebook“ įspėjo Policijos virtualus patrulis.

Sukčių siunčiamos žinutės – gavę nieko nespauskite

Policijos virtualus patrulis pateikia ir sukčių siunčiamų žinučių pavyzdžius. Vienas iš pavyzdžių – gyventojus pasiekiančios žinutės apie esą užfiksuotą greičio viršijimą.

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„Gerbiamas transporto priemonės savininke,

Pranešame jums, kad sistema užfiksavo, jog jūsų transporto priemonė buvo pagauta greičio viršijimo pažeidime. <...>

Prašome prisijungti prie oficialios platformos, kad patikrintumėte savo greičio viršijimo įrašus“, – rašoma sukčių siunčiamoje žinutėje, kurioje pateikiama ir suklastota epolicijos nuoroda.

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Kitose sukčių žinutėse taip pat rašoma apie esą fiksuotą greičio viršijimo pažeidimą, joje pateikiama nuoroda ir reikalaujama prisijungti prie esą oficialios platformos, „kad patvirtintumėte savo įrašus ir užbaigtumėte mokėjimą“. Šioje sukčių žinutėje pridedamas ir sakinys, kad kilus klausimų prašoma kreiptis į kompetentingą instituciją.

Kitoje žinutėje, kuri siunčiama apsimetant VMI, rašoma: „Informuojame, kad buvo pradetas tyrimas del pasitraukimo is eismo įvykio vietos“. Joje taip pat pateikiamas esą ROIK numeris ir nuoroda.

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