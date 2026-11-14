Viena nuoroda iš sukčių kauniečiui kainavo daugiau nei 15 tūkst. eurų

Skelbiama, kad penktadienį apie 13 val. Linkuvos gatvėje 1955 metais gimęs vyras, ketindamas prisijungti prie banko paskyros, aktyvavo paieškos sistemoje gautą nuorodą bei suvedė Smart-ID autentifikacijos duomenis.
Vėliau kaunietis pastebėjo, kad iš jo banko sąskaitos į kito asmens sąskaitą neteisėtai buvo pervesta 15,2 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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