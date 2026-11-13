Būtinai perduokite ir kitiems: plinta įspėjimas dėl jūsų duomenų – nedarykite šios klaidos

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2026-11-13 12:05 / šaltinis: ELTA
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2026-11-13 12:05
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Registrų centras (RC) įspėja gyventojus apie sukčių siunčiamas SMS žinutes su kenkėjiškomis nuorodomis, kuriose prisidengiama e.sveikatos vardu. Tokios žinutės kai kuriais atvejais patenka į tą patį srautą kaip ir pranešimai apie registraciją pas gydytojus.

Internetinis sukčiavimas, kibernetinės grėsmės BNS Foto

Registrų centras (RC) įspėja gyventojus apie sukčių siunčiamas SMS žinutes su kenkėjiškomis nuorodomis, kuriose prisidengiama e.sveikatos vardu. Tokios žinutės kai kuriais atvejais patenka į tą patį srautą kaip ir pranešimai apie registraciją pas gydytojus.

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Išplatintame pranešime RC patikina, kad šių apgaulingų SMS žinučių siuntimas nėra niekaip susijęs su e.sveikatos sistema. Nurodoma, kad pacientų duomenys sistemoje yra saugūs, ji veikia sklandžiai, o paslaugų teikimas, įskaitant išankstinę pacientų registraciją (IPR), nėra sutrikęs.

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RC įspėja apie apgaulingas žinutes, siunčiamas prisidengiant e.sveikatos vardu

RC prašo gyventojus išlikti budriems – atkreipti dėmesį į nuorodos adresą, įtartinų nuorodų neatidarinėti ir neįvesti jokių prisijungimo ar kitų duomenų.

Taip pat primenama, kad informaciją apie savo sveikatos įrašus visada reikia tikrinti tik prisijungus prie savo paskyros portale esveikata.lt arba naudojantis mobiliąja programėle „esveikata“.

indeliai.lt

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