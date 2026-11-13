Būtinai perduokite ir kitiems: plinta įspėjimas dėl jūsų duomenų – nedarykite šios klaidos

Išplatintame pranešime RC patikina, kad šių apgaulingų SMS žinučių siuntimas nėra niekaip susijęs su e.sveikatos sistema. Nurodoma, kad pacientų duomenys sistemoje yra saugūs, ji veikia sklandžiai, o paslaugų teikimas, įskaitant išankstinę pacientų registraciją (IPR), nėra sutrikęs.
RC įspėja apie apgaulingas žinutes, siunčiamas prisidengiant e.sveikatos vardu
RC prašo gyventojus išlikti budriems – atkreipti dėmesį į nuorodos adresą, įtartinų nuorodų neatidarinėti ir neįvesti jokių prisijungimo ar kitų duomenų.
Taip pat primenama, kad informaciją apie savo sveikatos įrašus visada reikia tikrinti tik prisijungus prie savo paskyros portale esveikata.lt arba naudojantis mobiliąja programėle „esveikata“.