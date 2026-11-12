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Registrų centras pašalino saugumo spragą

2026-11-12 15:24 / šaltinis: ELTA
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2026-11-12 15:24
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Registrų centras ketvirtadienį pranešė pašalinęs elektroninių dokumentų pasirašymo platformoje „GoSign“ nustatytą saugumo spragą. Apie ją centras buvo informuotas spalio pabaigoje, o įvertinus situaciją, buvo parenti ir įdiegti reikalingi sistemos pakeitimai.

Registrų centras: gyventojai jau gali pasitikrinti, ar jų asmens duomenys buvo atskleisti (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

Registrų centras ketvirtadienį pranešė pašalinęs elektroninių dokumentų pasirašymo platformoje „GoSign“ nustatytą saugumo spragą. Apie ją centras buvo informuotas spalio pabaigoje, o įvertinus situaciją, buvo parenti ir įdiegti reikalingi sistemos pakeitimai.

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Nustatyta spraga buvo susijusi su PDF dokumentų elektroninio parašo tikrinimu. Buvo galima modifikuoti pasirašytą PDF dokumentą, prie jo pridedant papildomą, nepasirašytą turinį, tačiau tikrinimo metu anksčiau pasirašytos dokumento dalies elektroninis parašas galėjo būti rodomas kaip galiojantis. 

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Po pakeitimų papildomų veiksmų atlikti nereikia

„Į informaciją apie galimas mūsų sistemų saugumo spragas žiūrime labai rimtai. Gavę pranešimą įvertinome situaciją, parengėme reikalingus pakeitimus ir juos įdiegėme. Dėkojame kibernetinio saugumo specialistams, kurie atsakingai informuoja apie pastebėtus pažeidžiamumus ir taip prisideda prie saugesnių skaitmeninių paslaugų kūrimo“, – pranešime cituojamas Registrų centro IT vadovas Antanas Raguotis.

Po atliktų pakeitimų „GoSign“ naudotojams papildomų veiksmų atlikti nereikia.

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