Pirkėjai įvertino „Iki“ grilio asortimentą – atsakė į klausimą, ką grilinti jau šį savaitgalį

Taupant ne tik laiką, bet ir vietą šaldytuve, vis daugiau žmonių marinavimą patiki profesionalams. Tai paprasčiausiai išvaduoja nuo rūpesčių ir padeda atrasti naujų skonių be didelių išlaidų, sako Gintarė Kitovė, „Iki“ komunikacijos vadovė.
„Keliame aukštus reikalavimus kokybei, todėl mūsų mėsininkai patys marinuoja sveriamose vitrinose siūlomus šašlykus, kepsnius, blauzdeles, kemša dešreles. Taip pat kruopščiai formuojame jau patogiai supakuotų „Grill Party“ produktų asortimentą, kad kiekvienas grilinti galėtų visai lengvai. Tam pasitelkiame pačių pirkėjų nuomonę – pavyzdžiui, pernai po „Iki“ klientų valdybos patarimų, lentynose atsirado ir mėsainiams jau paruoštų maltinukų. Šiemet taip pat pakvietėme klientus įvertinti „Grill Party“ patiekalus, kad dar geriau suprastume gyventojų poreikius. Vertinsime grįžtamąjį ryšį – norime žinoti, kurie produktai labiausiai aktualūs, kuriuos galbūt reikėtų tobulinti, o kuriuos – pasiūlyti paragauti ir kitiems“, – teigia G. Kitovė.
„Populiarusis“ šašlykas, palikęs įspūdį net armėnui
Į antrą šios kadencijos posėdį susirinkę „Iki“ klientų valdybos nariai sakė mielai perkantys ir ragaujantys jau marinuotus gaminius, tad gali palyginti skirtingus ir juos objektyviai vertinti. Dėl to pačių pirmųjų liaupsių susilaukė produktas, kurio net nebuvo degustacijoje, tačiau jis jau seniai radęs kelią į pirkėjų skrandžius bei širdis.
„Mano vyras dažnai organizuoja žygius, į juos labai patogu pasiimti jau marinuotą produkciją. Jam ypač patinka sveriamas marinuotas populiarusis kiaulienos šašlykas – sakė, kad skonis tiesiog tobulas. Net kolega armėnas, kurių tauta garsėja kaip šašlykų meistrai, jį gyrė“, – tikino Anastasija.
Jai antrino Armantė – pasak jos, „Iki“ marinuotas populiarusis kiaulienos šašlykas yra geriausias koks tik gali būti iš parduotuvėse pirktų, kurių valgyta ne vienas.
Degustacijos metu ragautas „Grill Party“ kiaulienos sprandinės šašlykas tradiciniame marinate taip pat paliko įspūdį – malonus skonis, minkšta mėsytė įtiko skirtingiems valgytojams.
Labiausiai nustebinęs – šamas tailandietiškame padaže
Prie stalo „Iki“ klientų valdybos pagyros nuaidėjo „Grill Party“ marinuotai vištienos šlaunelių mėsai. Lina gyrė kepsnelius už skonį, tekstūrą. Armantė prisipažino, kad juos ragauja jau toli gražu ne pirmą kartą – namuose juos dažnai kepa net ne kepsninėje, o tiesiog keptuvėje. „Iškepta tobulai ir primena vištienos šašlykus“, – savo patirtimi dalijosi ji.
Šoninė – nevienareikšmiškai vertinama kiaulienos dalis, tad nieko keisto, kad ir „Iki“ klientų valdyba dėl jos padiskutavo. Vieni pasisakė, kad galbūt kiaulienos šoninės pjausniuose pikantiškame marinate norėtųsi daugiau „riebaliuko“, tačiau Petras buvo įsitikinęs: „O man kaip tik patiko, kad ne per riebu. Viskas idealiai“.
Tačiau neabejotinai pirma vieta atiteko tailandietiškos virtuvės įkvėptam šamui. Šamo filė su Thai marinatu tapo skaniausiu valgytu patiekalu daugeliui, o Linai ir padėjo išspręsti galvosūkį: „Galvojau, ką savaitgalį valgysiu, tai dabar viskas aišku“. Juk būtent tokia ir yra jau grilinimui paruoštų patiekalų misija – palengvinti kasdienybę.
Ką veikia „Iki“ klientų valdyba?
Jau antrai kadencijai suburta „Iki“ klientų valdyba – tai 10 atrinktų „Iki“ pirkėjų grupė, kuri teikia atsiliepimus, įžvalgas ir rekomendacijas apie „Iki“ produktus bei paslaugas. Siekis – visiems drauge tobulėti. „Iki“ klientų valdybos narių nuomonės bus naudingos siekiant dar labiau gerinti apsipirkimo patirtį „Iki“ klientams, suteikti naudingų pasiūlymų ir platų asortimentą.
„Iki“ klientų valdyba ne dažniau nei kas antrą mėnesį renkasi į gyvus susitikimus. Jų metu susipažįsta su „Iki“ darbais bei projektais ir teikia atsiliepimus apie juos arba siūlo kitus sprendimus, kurie užtikrintų geriausias apsipirkimo sąlygas.
