Pieną kiaušinienėje pakeiskite 1 produktu: iškeps tiesiog tobula

Kiaušinienė yra vienas populiariausių pusryčių patiekalų. Ji paruošiama akimirksniu, be to, ją galima pagardinti įvairiais skaniais priedais. Tačiau net ir toks paprastas patiekalas kartais sukelia sunkumų.
Pieną kiaušinienėje pakeiskite vandeniu
Kartais ji būna per sausa, kitais atvejais per sunki ar vandeninga. Pasirodo, jos konsistenciją lemia ne tik kepimo temperatūra ir maišymo būdas, bet ir tai, ką įdedame į išplaktus kiaušinius, rašo fakt.pl.
Pienas, grietinėlė ar papildomas sviesto kiekis yra populiarūs būdai pagerinti kiaušinienės skonį ir konsistenciją. Tačiau jie nėra būtini. Jei svarbiausia yra lengvas ir purus patiekalas, verta išbandyti vandenį. Šis nepastebimas ingredientas gali akivaizdžiai pakeisti keptų kiaušinių struktūrą.
Kaip tai veikia? Kaitinamas vanduo pamažu virsta garais. Dalis garų pasišalina iš kiaušinių masės ir padeda ją išpurenti. Dėl to kiaušinienė gali tapti minkštesnė ir švelnesnė. Nedidelis skysčio kiekis taip pat praskiedžia kiaušinių baltymus, todėl konsistencija tampa mažiau tanki.
Tačiau vien vanduo negarantuos tobulo rezultato. Ne mažiau svarbu kontroliuoti temperatūrą. Per stiprioje kaitroje kepami kiaušiniai greitai sutraukia baltymus, praranda drėgmę ir sukietėja. Todėl juos geriausia ruošti lėtai, ant nedidelės ugnies.
Svarbu nepilti vandens tiesiai ant stipriai įkaitintų riebalų. Tai gali sukelti stiprų riebalų taškymąsi ir net nudegimus.
Kaip saugiai paruošti kiaušinienę su vandeniu? Labai paprasta. Pirmiausia vandenį sumaišykite su žaliais kiaušiniais, o tik tada supilkite masę į keptuvę su nedideliu kiekiu sviesto arba aliejaus.
Kiek vandens dėti į kiaušinienę, kad ji būtų puri, bet ne pernelyg skysta? Geriausia pradėti nuo paprastos proporcijos: vienas valgomasis šaukštas vandens vienam kiaušiniui.
Jei pusryčiams naudojate tris kiaušinius, įpilkite tris valgomuosius šaukštus vandens. Tokio kiekio turėtų pakakti, kad kiaušinienė taptų lengvesnė, tačiau išlaikytų tinkamą konsistenciją.
Vanduo, pienas ar grietinėlė? Ką geriausia dėti į kiaušinienę?
Kiekvienas iš šių priedų suteikia šiek tiek kitokį rezultatą. Pienas sušvelnina kiaušinių skonį ir gali padaryti patiekalą minkštesnį. Tačiau jo įpylus per daug arba kiaušinienę kepant per ilgai, keptuvėje gali susikaupti perteklinis skystis.
Grietinėlė suteikia kiaušinienei sodresnį skonį ir kreminę konsistenciją. Tačiau joje yra daugiau riebalų, todėl padidėja patiekalo kaloringumas. Tai nebūtinai yra trūkumas, tačiau ne visi mėgsta tokius sočius pusryčius.
Vandens pranašumas tas, kad jis nesuteikia papildomų kalorijų ir nekeičia natūralaus kiaušinių skonio. Todėl galima paruošti lengvą ir švelnią kiaušinienę nenaudojant pieno produktų.
Kiaušinienės receptas
Ingredientai:
- Kiaušiniai – 4 vnt.
- Vanduo – 4 valg. šaukštai
- Sviestas arba aliejus – 1 arbat. šaukštelis
- Druska ir šviežiai malti pipirai – pagal skonį
- Laiškiniai česnakai arba petražolės – pabarstymui
Paruošimas:
Įmuškite kiaušinius į dubenį, įpilkite vandens ir suberkite prieskonius. Viską išplakite šakute arba plakikliu, kol baltymai ir tryniai visiškai susijungs.
Keptuvėje ištirpinkite sviestą, kaitindami ant nedidelės ugnies. Riebalai turi būti šilti, tačiau neturi pradėti svilti.
Supilkite paruoštą kiaušinių masę. Trumpai palaukite, kol ji pradės šiek tiek stingti prie kraštų.
Silikonine mentele lėtai stumkite kiaušinius nuo keptuvės kraštų į centrą. Nemaišykite pernelyg energingai, jei norite didesnių ir minkštesnių gabalėlių.
Kai didžioji dalis masės sustings, tačiau paviršius dar bus šiek tiek blizgus ir drėgnas, nukelkite keptuvę nuo ugnies. Keptuvėje susikaupusi šiluma dar kurį laiką stingdys kiaušinius.
Paruoštą kiaušinienę pabarstykite žalumynais ir iš karto patiekite. Ji puikiai dera su pilno grūdo duona, pomidorais arba šviežiu agurku.
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