Šefas Oliveris ragina nedėti į kiaušinienę lietuvių pamilto produkto: ten tikrai jo nereikia

Vaizdo įraše „How to Make Perfect Scrambled Eggs“ virtuvės šefas pasakojo, kad tai vienas greičiausiai paruošiamų patiekalų, puikiai tinkantis tiems rytams, kai laiko nedaug. Kalbėdamas apie kiaušinius, J. Oliveris negailėjo pagyrų, rašoma dailyrecord.co.uk.
„Vištų kiaušiniai yra vienas skaniausių ir pigiausių puikių baltymų šaltinių planetoje“, – sakė jis.
Šefas pridūrė, kad kiaušiniuose gausu mikroelementų, o iš jų patiekalus galima paruošti itin greitai. Jis rekomenduoja rinktis ekologiškus, laisvai laikomų vištų kiaušinius, o pramoniniu būdu auginamų vištų kiaušinių vengti.
Kaip pasigaminti tobulą kiaušinienę?
Anot J. Oliverio, pirmiausia kiaušinius reikia išplakti dubenyje su trupučiu druskos. Tuomet į puodą ar keptuvę ant vidutinės ugnies įdėkite nemažą gabalėlį sviesto.
Kai jis ištirps, supilkite kiaušinius ir mentele juos nuolat judinkite maždaug kas penkias sekundes. Būtent šiame etape šefas primena svarbiausią taisyklę.
„Kai kurie žmonės pila pieno, kai kurie – grietinėlės, tačiau jei kiaušinius gaminsite tinkamai, nieko panašaus nereikės“, – aiškino jis.
Kaip neperkepti kiaušinių?
J. Oliveris pabrėžia, kad didžiausia grėsmė gerai kiaušinienei yra perkepimas. Norint jo išvengti, kiaušinius reikėtų vis maišyti ir atsiminti, kad net nuėmus nuo ugnies jie dar kurį laiką keps dėl išlikusios šilumos.
Paruoštą kiaušinienę šefas rekomenduoja dėti ant skrudintos duonos riekelių.
„Jeigu norite, duoną galite aptepti sviestu, tačiau nepamirškite, kad sviesto jau yra pačioje kiaušinienėje. Rezultatas – nuostabi, minkšta ir švelni tekstūra“, – sakė jis.
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