TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Pasakė, per kiek laiko alkoholis pasišalina iš organizmo: įsidėmėkite

2025-10-18 10:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-18 10:00

Kalbant apie alkoholio vartojimą visada pabrėžiama, kad tai reikia daryti saikingai, o jei vakare gėrėte, neskubėkite sėsti prie vairo – štai per kiek laiko alkoholis pasišalina iš organizmo.

Pasakė, per kiek laiko alkoholis pasišalina iš organizmo (nuotr. 123rf.com, Shutterstock)

Kalbant apie alkoholio vartojimą visada pabrėžiama, kad tai reikia daryti saikingai, o jei vakare gėrėte, neskubėkite sėsti prie vairo – štai per kiek laiko alkoholis pasišalina iš organizmo.

0

Alkoholis organizme neužsilieka ilgai, nes organizmas iškart ima jį skaidyti. Kai alkoholis patenka į kraują, kas valandą organizmas metabolizuoja tam tikrą alkoholio kiekį, tačiau svarbu atminti, kad laikas, per kurį alkoholis išskaidomas, gali skirtis nuo individualių savybių, rašo healthline.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Per kiek laiko alkoholis pasišalina iš organizmo?

Kai vartojame alkoholį, kūnas nuolat dirba jį šalindamas. Per valandą iš organizmo pasišalina maždaug vienas alkoholinis gėrimas – tai prilygsta maždaug pusei bokalo alaus ar taurei vyno.

Tačiau laikas, per kurį alkoholis pasišalina iš organizmo, gali skirtis atsižvelgiant į vartojamo alkoholinio gėrimo stiprumą ir individualias savybes.

Kai vartojate alkoholį, jis greitai absorbuojamas skrandyje ir tiesiojoje žarnoje. Iš ten jis patenka į jūsų kraują ir vėliau keliauja į kepenis.

Kepenys išskiria fermentus, skaidančius alkoholį, vis tik kepenys vienu metu gali skaidyti tik nedidelį kiekį alkoholio. Priklausomai nuo to, kaip greitai vartojamas alkoholis, pasišalinimo laikas gali skirtis.

Veiksniai, lemiantys alkoholio pasišalinimo greitį

Iš tiesų, yra daugybė veiksnių, kurie gali lemti tai, per kiek laiko alkoholis pašalinamas iš organizmo. Tai priklauso nuo:

Lyties. Moterų organizme alkoholio kiekis dažnai būna didesnis, tačiau iš jų organizmo jis pasišalina greičiau.

Amžiaus. Iš paauglių, jaunų suaugusiųjų ir suaugusiųjų organizmo alkoholis pasišalina lėčiau.

Maisto. Pavalgius suaktyvėja medžiagų apykaita, todėl alkoholis pasišalina greičiau.

Paros meto. Dienos pabaigoje alkoholis greičiau metabolizuojamas, iš organizmo pasišalina greičiau.

Patarė, kaip pagreitinti alkoholio pasišalinimą iš organizmo

Taip pat svarbu žinoti, kokio stiprumo yra jūsų gėrimas, nes tai lems, kiek laiko prireiks, kad alkoholis pasišalintų iš organizmo.

Nors yra daugybė veiksnių, kurie veikia alkoholio pasišalinimo iš organizmo greitį, vidutiniškai per valandą iš organizmo pasišalina vienas alkoholinis gėrimas.

Vis tik teigiama, kad yra konkrečių veiksmų, kuriuos galite išbandyti, kad sumažintumėte alkoholio poveikį ir pagreitintumėte jo pasišalinimą:

1. Maistas gali padėti organizmui greičiau metabolizuoti alkoholį, taip jis greičiau pašalinamas.

2. Vanduo gali sumažinti alkoholio poveikį – geriant vandenį alkoholis prasiskiedžia, skatinamas šlapinimasis, o šlapinantis iš organizmo pašalinamas alkoholis.

3. Venkite kofeino. Tai yra mitas, kad kava, energiniai ar panašūs gėrimai padeda greičiau pašalinti alkoholį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

