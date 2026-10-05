Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Pasakė, ar rudenį genėti tujas: štai ką turite žinoti

2026-10-05 12:50 / šaltinis: Sodininko kalendorius / Publikavo:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Sodininko kalendorius / Publikavo:
2026-10-05 12:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rudenį tujos turėtų būti tvarkomos itin atsargiai. Tai ne metas drastiškiems formavimams, bet puiki proga pašalinti smulkias šakeles, defektus ar nudžiūvusias dalis, kurios silpnina augalą. Toks minimalus tvarkymas padeda išsaugoti tvarkingą išvaizdą ir apsaugo nuo žalos, kurią gali sukelti sniegas ar vėjas.

Tujos (nuotr. Shutterstock.com)
GALERIJA (8)

Rudenį tujos turėtų būti tvarkomos itin atsargiai. Tai ne metas drastiškiems formavimams, bet puiki proga pašalinti smulkias šakeles, defektus ar nudžiūvusias dalis, kurios silpnina augalą. Toks minimalus tvarkymas padeda išsaugoti tvarkingą išvaizdą ir apsaugo nuo žalos, kurią gali sukelti sniegas ar vėjas.

REKLAMA
0

Svarbiausia – nepersistengti, nes per stiprus rudeninis genėjimas susilpnina tujas prieš žiemą ir pavasarį jos gali atrodyti praradusios dekoratyvumą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Tujų auginimas ir priežiūra

Vasaros genėjimas – pagrindinis tujų formavimo etapas

Pagrindinis tujų genėjimas atliekamas vasaros pradžioje, kai augalai aktyviai auga. Šiuo laikotarpiu kirpimas padeda išlaikyti gražią formą, skatina tankesnį šakų augimą ir užtikrina, kad gyvatvorė ar pavienės tujos atrodytų dekoratyviai visus metus.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip tai daryti teisingai?

  • Svarbi dalis – agroplėvelės. Patieskite ją po augalu, taip bus lengviau sutvarkyti sukritusias šakas.
  • Genėjimą pradėkite nuo apatinių šakų, kilkite aukštyn. Taip išlaikysite tolygią augalo formą.
  • Visada kirpkite pagal žemiausią augalo vietą – tai leidžia suvienodinti visą eilę tujų, jei formuojama gyvatvorė.
  • Naudokite patogias gyvatvorių ir žolės žirkles – kuo didesnė tuja, tuo didesni turi būti ir įrankiai.

Praktinis patarimas: genėdami karts nuo karto atsitraukite ir pasižiūrėkite į augalą iš toliau – taip geriau pamatysite formą ir išvengsite nelygumų.

REKLAMA

Kuo dažniau ir reguliariau vasarą kirpsite tujas, tuo tankesnės ir dekoratyvesnės jos bus. Tai svarbiausias etapas, formuojantis jūsų kiemo „žaliąją sieną“.

Rudeninis tujų genėjimas – ką galima ir ko vengti?

Rudenį tujos ruošiamos šaltajam sezonui, todėl genėjimas turi būti labai saikingas. Per stipriai apkarpytos tujos prieš žiemą nusilpsta ir pavasarį gali prarasti dekoratyvią išvaizdą.

REKLAMA
REKLAMA

Ką galima daryti rudenį?

  • Pašalinti smulkius defektus – išsikišusius ar formą darkančius ūglius.
  • Nukirpti pažeistas, nudžiūvusias ar ligų pažeistas šakeles. Tai padės augalui išsaugoti sveiką išvaizdą.
  • Minimaliai koreguoti formą, jei reikia, bet vengti didelių kirpimų.

Ko vengti?

  • Stipraus genėjimo – palikus daug žaizdų, augalas silpniau pasiruošia šalčiui.
  • Vėlyvo kirpimo (spalio pabaigoje–lapkritį) – jauni ūgliai nespėja sumedėti, todėl gali nušalti.
  • Netinkamų įrankių – atšipę ar nešvarūs peiliai palieka netvarkingus pjūvius, kurie padidina ligų riziką.

Patarimas: rudenį tujų genėjimą traktuokite kaip kosmetinę procedūrą – pašalinkite tik tai, kas akivaizdžiai trukdo augalo išvaizdai ar sveikatai. Visi rimtesni kirpimai turi būti atidėti pavasariui arba vasarai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Saugos priemonės ir įrankiai tujų genėjimui

Tujų genėjimas bus daug saugesnis ir efektyvesnis, jei pasirūpinsite tinkamais įrankiais bei apsaugos priemonėmis.

Patogiausios šiam darbui yra gyvatvorių žirklės – kuo didesnis augalas, tuo ilgesnius ašmenis verta rinktis. Smulkesnėms šakelėms pravers sekatoriai, o storesnėms – specialus genėjimo pjūklas. 

REKLAMA

Jei tenka dirbti su aukštomis gyvatvorėmis, būtinos stabilios kopėčios. Svarbu nepamiršti ir savo saugumo: mūvėkite tvirtas pirštines, kurios apsaugos rankas nuo įbrėžimų, bei dėvėkite apsauginius akinius, kad šakos nepakenktų akims.

Pravartu po krūmu pasitiesti agroplėvelę ar brezentą – taip nukirptas šakas surinksite daug greičiau. Įrankius prieš darbą verta dezinfekuoti, kad išvengtumėte ligų plitimo, o pačius genėjimo darbus atlikti sausu oru, nes drėgmė sudaro palankias sąlygas grybinėms infekcijoms.

Šaltinis: sodininkokalendorius.lt

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų