Pasakė, ar reikia augalus uždengti žiemai: įsidėmėkite

Augalų apdangstymas prieš žiemą yra svarbi sodininkų darbo dalis. Tai daroma tam, kad augalai nesušaltų ir galėtų džiuginti savo žiedais ir vaisiais kelis metus iš eilės.

Kada pridengti?

Lepesnius ir šalčiams ne tokius atsparius augalus prieš žiemą būtina apdangstyti. Kol laikėsi sąlyginai švelnūs rudeniški orai, to daryti niekas pernelyg neskubėjo, tačiau prognozuojamos šalnos išjudino sodininkus. Dengimo būdų gali būti įvairių. Vienas pigiausių ir paprasčiausių – eglišakių, nendrių priedanga arba mulčiavimas durpėmis. Nerekomenduojama dengti tame pačiame gėlyne augusiais gėlių stiebais, kurie gali pernešti užkratą.

Augalus dengti rekomenduojama, kai tiek dieną, tiek naktį vyrauja minusinė temperatūra. Uždengus juos per anksti, dar laikantis pliusinei temperatūrai, gausime atvirkštinį efektą. Augalai gali iššusti, sunkiau ištverti žiemos šalčius, taip pat padidės ir grybinių ligų rizika. Be to, gera priedanga sodinukus apsaugos ne tik nuo šalnų, bet ir nuo zuikių.

Dengti krūmus ar lepesnes gėles medžiagine priedanga taip pat vertėtų tik įsivyravus minusinei temperatūrai. Pasirodžius pirmosioms naktinėms šalnoms augalai pratinasi prie temperatūros svyravimų. Jeigu pridengsite per anksti, jie pripras prie didesnės šilumos ir sunkiau ištvers didžiuosius speigus.

Duos drėgmės, apsaugos nuo šalčio

Žiemos speigams jautrios šakniagumbinės, liemenines šaknis turinčios gėlės, nes jų augimo pumpurai arti dirvos paviršiaus. Jeigu šiemet sodinote naujus augalus (vaiskrūmius, vaismedžius, krūmus ir kt.), nepamirškite, kad pirmamečiai sodinukai reikalauja daugiau dėmesio.

Kadangi jų šaknys yra sąlyginai arti žemės paviršiaus, jos gali nukentėti nuo šalčio ar drėgmės stygiaus. Dėl to iš rudens sodininkai žemę aplink augalą mulčiuoja įmaišydami durpių (jos turi savybę sulaikyti drėgmę). Svarbu atkreipti dėmesį, kad dažni temperatūrų svyravimai žiemą gali paskatinti šaknų trūkinėjimą, tad mulčias padės apsisaugoti nuo šių rūpesčių.

Jeigu nespėjote sumulčiuoti, prieš žiemą augalus galite apkaupti storesniu durpių sluoksniu. Mulčią pilkite tuomet, kai žemė įšąla, nes jei tai padarysite per anksti, po juo gali apsigyventi smulkieji graužikai.

Rožėms – nurūgštintos durpės

Rožes taip pat rekomenduojama mulčiuoti durpėmis, tik šiuo atveju geriau rinktis nurūgštintas durpes. Prieš tai išravėkite piktžoles, gausiai paliekite augalus, pasirūpinkite, kad jiems netrūktų maistinių medžiagų.

Į mulčiuojantį sluoksnį, jeigu tai buvo perpuvęs mėšlas, kompostas ar perpuvę lapai, durpių rekomenduojama įterpti maždaug per dviejų pirštų plotį, apytikriai 2 cm.

O štai rūgštesnę terpę mėgstantys augalai, tokie kaip pieriai, erikos, viržiai, rododendrai, bruknuolės, magnolijos, turėtų būti mulčiuojami rūgščiomis durpėmis. Tai apsaugo šaknis nuo iškilnojimo ir kitų šalčio pasekmių.