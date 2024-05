Pasirūpinkite savo augalais: įspėja, kad laukia šalnos

Šiandien Lietuvos padangę dengė nestori kamuoliniai debesys, pati diena buvo saulėta, lietaus nebuvo. Šį vakarą visi debesys gana sparčiai tirps ir galiausiai dangus taps giedras. Žinoma, nelis. Rytoj procesas priešingas – atsiras debesų, jų daugės, vakarop šalies šiaurėje kur nors palis.

Dabar Lietuvos link plaukia vėsus oras iš šiaurės. Giedrą naktį jis atvėsta dar labiau, dėl to rytoj paryčiais bus tiktai 1–3 laipsniai šilumos, be to, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur bus šalnų. Rytoj šiaurinių krypčių vėjas orui šilti nepadės, temperatūra kils tik iki 11–13 laipsnių šilumos.

REKLAMA

REKLAMA

Ketvirtadienį vyraus debesuoti, kai kur su pragiedruliais orai. Šen bei ten trumpai palis. Naktį bus nuo 0 laipsnių kai kur šalies rytuose iki 6 šilumos vakaruose, šalies rytuose vėl bus šalnų. Dieną oras šils nevienodai, įdienojus bus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.

Penktadienio naktį palis tik kai kur, dieną jau daug kur, bet nelabai gausiai. Žemiausia temperatūra naktį bus nuo 6 iki 8 laipsnių šilumos, bet šalnų tikimybė išlieka, dieną oras šils iki 12–14 laipsnių šilumos, šalies vakaruose kiek mažiau.