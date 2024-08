Rudenį padarykite tai savo sode: kitąmet augalai atsidėkos dvigubai

Naujienų portalui tv3.lt biomedicinos mokslų daktaras Kęstutis Malinauskas, „Malinausko medelyno“ savininkas atskleidžia, kokius darbus atlikti rudenį sode yra būtina ir kaip išvengti klaidų sodo priežiūroje.

Nurinkti derlių – labai svarbu

Pasak sodininko, rudenį pats maloniausias darbas yra kokybiškai surinkti rudens gėrybes nuo medžių laiku: ne per greitai ir ne per vėlai. Be to, svarbu yra ir teisingai susandėliuoti, kadangi šiemet gali nutikti taip, kad rudeninės ir žieminės vaisių veislės noks anksčiau, nei įprastais metais.

„Turbūt ankstyvas pavasaris lėmė, kad viskas paankstės. Skinti vaisius reikia tada, kai sėklos yra pusiau rudos, o jeigu vaisius nuskinsite, kai sėklos bus rudos, tai jie bus iškart valgomi, o sandėliuojami pradės greičiau pūti ir gesti“, atskleidžia vyras.

REKLAMA

REKLAMA

Jis taip pat priduria, kad yra nerekomenduojama laikyti obuolių su kriaušėmis vienoje patalpoje, nes obuoliai būdami šalia kriaušių noksta greičiau negu turėtų, o dėl šios priežasties gali per anksti pernokti obuoliai.

REKLAMA

„Geros patalpos laikymui yra apie 5 laipsniai šilumos, bet ne daugiau. Jeigu temperatūra arti nulio – tobula. Patalpoje taip pat turi būti daug drėgmės, pavyzdžiui, 95 proc. ir daugiau. Tokiu būdu vaisiai išsilaikys ilgai“, – patarimus dalija K. Malinauskas.

Rudeninius obuolius, pasak vyro, jau galima pradėti skinti rugpjūčio pabaigoje – taip darbas jau bus pradėtas. Jis taip pat pažymi, kad rudenį yra svarbu gerai patręšti augalus prieš žiemą.

REKLAMA

REKLAMA

„Tai turi būti daroma nuo rugsėjo vidurio iki spalio vidurio. Sodo augalai gali būti tręšiami nebūtinai specialiomis sodo trąšomis, svarbiausia, kad būtų tręšiami rudeniui skirtomis trąšomis.

Jose būna labai mažai azoto, pavyzdžiui, 5 proc. trąšų sudėtyje, arba jo visai nėra. Trąšose yra fosforas ir kalis, pagrindiniai maisto elementai, kurie peržiemoti augalams padeda žymiai geriau“, – teigia vyras.

Ruduo – geras laikas kalkinti medžius ir sodinti augalus

Per vadinamąją „bobų vasarą“ yra sveika nupurkšti visus sodo augalus, vaismedžius ir uogakrūmius profilaktiškai nuo ligų. Purškiami augalai gali būti vario sulfatu ar kitu mišiniu.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

K. Malinausko teigimu, nupurškus augalus, reikia sutvarkyti savo sodą ne tik dėl vizualinio vaizdo bei taršos, bet ir dėl augalų sveikatos.

„Reikia susigrėbti lapus, surinkti nuo krūmų supuvusius, sukirmijusius vaisius. Ant augalo neturėtų likti jokių šiukšlių.

Pūvantys vaisiai ir uogos yra puikus ligų ir kenkėjų viešbutis gyvenimui žiemą. Jeigu mes nesusitvarkome, nepasidarome higienos, kitais metais negalime kaltinti, jei mūsų augalai serga ar yra užpulti kenkėjų“, – priduria sodininkas.

REKLAMA

Be to, ruduo yra geras laikas išberti priemones, kurios reguliuoja dirvos rūgštingumą, pavyzdžiui, gesintas kalkes ar dolomitmilčius: „Pakalkinimas iš rudens yra žymiai geresnis nei pavasarį, nes kalcio jonai ilgai išsilaiko dirvoje, o augalams reikia ilgo laiko pasisavinti medžiagas“.

Vyras taip pat sako, kad sodinti augalus rudenį yra puikus laikas tiems, kas jų nepasodino pavasarį.

„Žmonės yra pripratę, kad augalus reikia sodinti pavasarį. Rudenį, jeigu kalbame apie augalus, kurie buvo auginami ne lauke, žemėje, o vazonuose, galima juos sodinti bet kada. Žinoma, labai vėlyvo rudens laukti neverta.

REKLAMA

Suaktyvėjęs rudeninis sodinimas būna nuo rugsėjo antros pusės ir tęsiasi iki lapkričio pradžios, tačiau tai priklauso nuo orų. Anksčiau sodininkai sakydavo, kad rudenį sodinti obuolius ir kriaušes yra saugiausia, o kaulavaisius: vyšnias, trešnes, persikus, geriau palikti pavasariui“, – pažymi K. Malinauskas.

Sodininkų klaidos

„Malinausko medelyno“ savininkas teigia, kad nors rudenį darbų yra mažiau, visgi kritinių klaidų sodo priežiūroje gali pasitaikyti.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Ką galima padaryti blogiausiai – sumaišyti trąšas tręšimo metu, ir vietoje rudeninių trąšų panaudoti vasarines“, atskleidžia jis ir priduria, kad sumaišius trąšas, vietoje to, kad augalas eitų žiemoti ir miegoti, žmogus gali dar labiau paskatinti jo augimą.

Dėl tokio neapdairaus veiksmo augalai gali stipriai nukentėti nuo šalčio, todėl yra svarbu atkakliai pasirinkti trąšas ir jų nesumaišyti.

Sodininkas taip pat priduria, kad yra svarbu neapleisti savo sodo ir atlikti privalomus sodo darbus tam, kad užtikrinti augalų kokybę.

„Jeigu tam tikri darbai nebus padaryti, jie neigiamai atsilieps pavasarį. Žmonės per vėlai nuskina vaisius ir jie greičiau supūva, o žmonės lieka be vaisių. Dažnai sodininkai balina kamienus vėlyvą pavasarį, kuomet nelabai yra prasmės juos balinti – tai reikia atlikti vėlyvą rudenį, kol yra šilta ir sausa“, – patarimus žarsto vyras.