Nesodinkite šalia hortenzijų šių augalų: jos nuvys iš karto

Daugelis sodininkų dievina hortenzijas dėl didžiulių, įspūdingo grožio žiedų. Be to, yra daugybė augalų, kurie dera su hortenzijomis.

Tačiau yra ir tokių augalų, kurie visiškai netinka hortenzijų kaimynystėje. Šie augalai stabdo hortenzijų augimą arba jas sunaikina.

Nesodinkite šių augalų prie hortenzijų

Sodininkystės ekspertė Julia Omelchenko iš „NatureID“ pasidalijo patarimais, kokių augalų nesodinti šalia hortenzijų, rašo express.co.uk.

„Hortenzijos yra be proto gražūs ir populiarūs sodo augalai, kurie, tinkamai prižiūrimi, sukrauna įspūdingus žiedynus. Tačiau kartais hortenzijos gali būti silpnos, nežydėti, vysti, gali pradėti nykti lapai, net užtikrinant reikiamas augimo sąlygas. Problema gali slypėti hortenzijų kaimynystėje augančiuose augaluose“, – aiškino ekspertė.

Medžiai

Hortenzijų nepatartina sodinti ten, kur jos negaus pakankamai saulės šviesos, todėl šalia jų nepatartina sodinti aukštų medžių.

„Aukšti ir dideli medžiai, tokie kaip ąžuolai, klevai ar beržai, gali suteikti hortenzijoms per daug šešėlio, todėl jos gali nežydėti.

Hortenzijos mėgsta ryškią, bet išsklaidytą saulės šviesą, o per didelis pavėsis gali sulėtinti augimą. Jei šviesos nepakanka, augalas nežydės arba jo žiedynai bus maži ir silpni“, – kalbėjo J. Omelchenko.

Be to, dideli medžiai ir hortenzijos konkuruoja dėl maisto medžiagų, esančių dirvožemyje. Dėl to gali atsirasti maisto medžiagų trūkumas, kuris taip pat neigiamai paveiks hortenzijų augimą.

Augalai, išskiriantys jugloną

Kai kurie augalai gamina medžiagas, kurios skatina arba sustabdo kitų augalų augimą – tai vadinama alelopatija.

Julia pažymėjo, kad „graikiniai riešutmedžiai kelia didžiulę grėsmę hortenzijoms“, nes jie į dirvožemį gali išskirti nuodingą junginį, vadinamą juglonu.

Ekspertė sakė: „Juglonas neigiamai veikia hortenzijų ir kitų augalų vystymąsi, todėl jų lapai pagelsta, ūgliai nudžiūsta, nuvysta ir augalas žūsta.“

Dirvožemyje jis kaupiasi aplink šaknis. Jei sodininkai savo sklype turi graikinių riešutmedžių, Julia patarė sodinti hortenzijas kuo toliau nuo jų.

Levandos

Daugelio sodininkų mėgstamos levandos yra dar vienas augalas, kuris nėra tinkamas hortenzijų kaimynas. Nors šie augalai gražiai atrodo kartu, tačiau jų augimui reikalingos visiškai skirtingos sąlygos, todėl pasodinus juos šalia, gali nukentėti abu augalai.

Levandos mėgsta sausą, gerai drenuotą ir ne per daug maistingą dirvožemį, o hortenzijoms reikia drėgno, derlingo ir šiek tiek rūgštaus dirvožemio.

Julia perspėjo: „Jei hortenzijas ir levandas pasodinsite vieną šalia kitos, gali būti sunku užtikrinti optimalias augimo sąlygas abiem augalams.

Drėgnas dirvožemis, kuris būtinas hortenzijoms, gali pakenkti levandoms – sukelti šaknų puvimą, nes jos nepakenčia drėgmės pertekliaus.

Kita vertus, sausas ir skurdus dirvožemis, kuriam pirmenybę teikia levandos, gali sukelti hortenzijų lapų chlorozę ir džiūvimą, nes augalas negaus pakankamai drėgmės ir maistinių medžiagų, reikalingų augimui.“