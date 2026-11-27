Šiemet ypatingo dėmesio sulaukė ne tik kalėdinė eglutė, bet ir vakarinis pasirodymas – teatralizuota šventė.
Panevėžyje įžiebta kalėdinė eglutė
Kaip anksčiau rašė Panevėžio kultūros centras, šiai progai Panevėžio kultūros centras rengė teatralizuotą šventę, kurioje susijungė muzika, teatras ir šviesos. Susirinkusiųjų laukė Giedrės ir Vido Bareikio pasirodymai, susitikimas su Kalėdų Seneliu, kalėdinė mugė ir nemokamos pramogos vaikams. Eglės įžiebimu prasidėjo ir šventinių renginių ciklas, kuris miesto centre tęsis iki gruodžio 19 dienos.
Šiemet Panevėžio kultūros centras kvietė gyventojus ne tik stebėti eglės įžiebimą, bet ir tapti šventinės istorijos dalimi. Jos centre – šviesa, laikas ir Kalėdų laukimas. Teatralizuotoje programoje sceniniai pasirodymai ir muzika susijungė į vientisą istoriją, kuri pamažu vedė link labiausiai laukiamo vakaro momento – miesto eglės įžiebimo.
Renginio organizatoriai daug dėmesio skyrė programos meninei kokybei ir tam, kad skirtingi pasirodymai susijungtų į vientisą reginį. Buvo kuriama šventė, kurioje įdomių akimirkų atrastų tiek vaikai, tiek suaugusieji, o žiūrovai galėtų ne tik stebėti, bet ir tapti šventinės istorijos dalimi.
Šventinį vakarą scenoje pasirodė du gerai žinomi Lietuvos atlikėjai – Giedrė ir Vidas Bareikis. Giedrė žiūrovams dovanojo savo dainas ir jautrias melodijas, o Vidas Bareikis pasirūpino energingais pasirodymais ir gera nuotaika. Skirtingi atlikėjų muzikiniai stiliai papildė teatralizuotą programą ir suteiks vakarui dar daugiau spalvų.
Kalėdų eglės įžiebimas Panevėžyje – svarbiausia šventinio vakaro akimirka. Šiemet Laisvės aikštę papuošė 18 metrų aukščio natūrali sidabrinė eglė, kurią Panevėžiui padovanojo Molainių kaime gyvenanti šeima. Įžiebus tūkstančius lempučių, ji tapo šventiškai pasipuošusio miesto centru.
Mažųjų šventės dalyvių taip pat laukė ypatingas svečias – Kalėdų Senelis. Vaikai galėjo su juo susitikti, papasakoti savo svajones ir kartu nusifotografuoti.
Šventinis šurmulys Laisvės aikštėje prasidės dar vidurdienį. Nuo 12 iki 22 val. Laisvės aikštėje ir Elektros gatvėje veiks kalėdinė mugė. Joje lankytojai ras amatininkų ir tautodailininkų dirbinių, šventinių skanėstų, karštų patiekalų bei gėrimų. Tuo pačiu metu mažiesiems nemokamai veiks pasakų karuselė.
Šventiniai susitikimai tęsis iki pat gruodžio 19-osios!
Eglės įžiebimas tapo tik šventinių susitikimų pradžia. Nuo lapkričio 28 d. iki gruodžio 19 d. Panevėžio kultūros centras kvies gyventojus į renginių ciklą „Šventinės dūzgės“. Laisvės aikštėje vyks kūrybinės dirbtuvės, edukaciniai užsiėmimai, susitikimai su Kalėdų Seneliu, teminės mugės, o penktadienio vakarais prie eglės skambės DJ muzika.
Gruodžio 4–5 d. lankytojų lauks „Šiltų rūbų ir rankdarbių“ mugė, gruodžio 11–12 d. – „Šiltų dovanų“ mugė, o gruodžio 18–19 d. – „Saldėsių magijos“ mugė. Jose bus galima įsigyti rankdarbių, šventinių dovanų ir gardumynų.
Vienu ryškesnių šventinio laikotarpio renginių taps gruodžio 10 d. Laisvės aikštėje vyksianti „Elektrum Kalėdinė kelionė“. Nuo 17.30 iki 19.30 val. gyventojų lauks dovanos, pramogos ir grupės „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ pasirodymas.
Šventinių susitikimų programoje numatytos ir ramesnės akimirkos – gruodžio 18 d. 18 val. prie miesto eglės skambės Panevėžio chorų „Čiūto“ ir „Likimai“ atliekamos kalėdinės giesmės. Mažieji lankytojai gruodžio 5, 12 ir 19 dienomis galės apsilankyti Kalėdų Senelio rezidencijoje.
„Šventinės dūzgės“ kvies panevėžiečius ir miesto svečius ne kartą sugrįžti į Laisvės aikštę, susitikti su artimaisiais bei draugais, dalyvauti veiklose ir kartu laukti artėjančių Kalėdų.
Panevėžio kultūros centras kviečia lapkričio 27 d. 18 val. susitikti Laisvės aikštėje ir kartu įžiebti Kalėdų eglę. Šventiniu laikotarpiu miesto centre vyksiančios veiklos suteiks dar ne vieną progą susitikti ir pabūti kartu.
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