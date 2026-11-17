Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
44-erių metų Panevėžio rajono gyventojui pasivažinėjimas keturračiu sekmadienio pavakare baigėsi tragiškai. Policijos pareigūnams apie netoli Panevėžio, Giraitės kaime, nuo kelio nuvažiavusį keturratį motociklą ir šalia jo gulintį žmogų pranešė pravažiuojantis vairuotojas.
„Jis ten apsivertęs ant šono, žemyn ir guli, ir viskas“, – pasakojo liudininkas.
Atvykę medikai vairuotojui padėti nebegalėjo, teliko konstatuoti vyro mirtį.
„Pagal mane jis vietoje buvo „gatavas“. Matomai sprandą nusilaužė. Aš taip įsivaizduoju“, – minėjo Panevėžio rajono gyventojas Virgilijus.
Kaimyno liudijimas: keturratį galėjo sumėtyti asfalto ruožas
Netoli gyvenantis Virgilijus sako, kaip tik sekmadienio popietę buvęs lauke, kai išgirdo didžiulį garsą.
„Va, čia stoviu ir tik tinkt“, – pridūrė Virgilijus.
Matyti, kad vairuotojas žuvo tiesiame kelyje.
„Aš manau, kad ten, kai baigėsi kelias, yra tarpas asfalto. Pagal mane jis užlipo ant asfalto ir jį sumėtė. Tada į griovį, ten vertėsi ir viskas“, – spėjo Virgilijus.
Pasak Virgilijaus, šis kelias keturračių ir motociklininkų itin mėgstamas.
„Čia duodasi, ten važiuoja, čia nuolat taip daro. Nu ir laba diena“, – sakė Virgilijus.
Tragiško eismo įvykio aplinkybes aiškinasi policijos pareigūnai.
„Galimai nepasirinko saugaus greičio, nesuvaldė savo transporto priemonės ir apsivertė“, – tikino Panevėžio policijos atstovė Akvilė Aleksejeva.
Ar keturračio vairuotojas buvo blaivus, paaiškės po ekspertizės.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.