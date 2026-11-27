Todėl Lietuvai ir kitoms kaimynėms pirmiausia reikia kliautis savo jėgomis. Ministras Robertas Kaunas pagaliau pasirašė sutartį dėl naujausio pirkinio Lietuvos kariams: už daugiau nei milijardą eurų perkame šimtą pėstininkų kovos mašinų.
Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Briuselyje – siūlymas apkarpyti gynybos išlaidas
Vokietijos kariai vis dažniau ir intensyviau treniruojasi Lietuvoje – jau kitų metų pabaigoje pas mus perkelta Bundesvero brigada turi pasiekti visą kovinį pajėgumą. Jis pasiekiamas per pratybas, o šią savaitę vokiečiai Pabradėje surengė ir tankų kovinio šaudymo pratybas.
Nors rytiniame NATO flange jau ne pirmus metus skamba kalbos, kad reikia ruoštis ir kartu demonstruoti raumenis, jog Kremlius nesugalvotų iškrėsti kvailystės, kitose Europos šalių sostinėse atsipalaidavimas kur kas didesnis.
Šiomis dienomis Briuselyje Europos Sąjungos šalių vadovai derasi dėl naujo daugiamečio Bendrijos biudžeto. Nors derybos įtemptos, gynybos ir kosmoso komisaras A. Kubilius pranešė stebinančią naujieną – gynybos srities biudžetas mažinamas, palyginti su tuo, kas buvo planuota.
„Siūlymas mažinti gynybos išlaidas 30 proc. nuo to, ką Komisija yra pasiūliusi, arba 40 mlrd. eurų nominalia suma, yra tikrai skausmingas“, – sakė A. Kubilius.
Naujas 7 metų biudžetas turėtų siekti net 2 trln. eurų. Gynybai ir kosmosui buvo suplanuota apie 130 mlrd., o nubraukti siūloma 39 mlrd. eurų.
Iš šių europinių pinigų turėtų būti finansuojami įvairūs projektai – be kita ko, ir rytinio mūsų flango stiprinimas. A. Kubilius jau anksčiau skelbė, kad pinigų Baltijos šalių gynybai nuo įskrendančių dronų Briuselis neranda – gali nebent paskolinti.
„Yra tokių projektų, kaip tie patys kosmoso projektai arba rytų sienos apsaugos projektas, kurių be europinių pinigų mes nerealizuosime. Tad šito aiškinimo reikia dar daugiau“, – sakė jis.
Milijardiniai pirkiniai ir pasirengimas dronų grėsmėms
Todėl kol kas mūsų regionui tenka kliautis pačių galimybėmis – R. Kaunas Švedijoje pasirašė sutartį dėl naujų pėstininkų kovos mašinų CV90 pirkimo.
„Šis pirkinys Lietuvai kainuoja apie 1,3 mlrd. eurų. Kaina buvo derybų objektas, ir kai 5 šalys perka kartu, pavyksta gauti geresnę kainą – tą pavyko pasiekti. (...) Daugiau negu pusė technikos tikrai turi atvykti iki 2030 metų“, – pranešė jis.
Akis bado tik faktas, kad dėl šių mašinų pirkimo Lietuva apsisprendė dar 2024-aisiais, tad dvejus metus iš esmės truko tik pasiruošimas ir derybos dėl pačios sutarties pasirašymo. O mašinų teks laukti dar ne vienerius metus.
„Dar ir įmonė turėjo įgyvendinti šalių keliamus reikalavimus. Tai yra naujos, moderniausios komplektacijos CV90 mašina. Visiškai naujos komplektacijos“, – sakė R. Kaunas.
Stiprinasi ir kaimynai latviai – jie perka čekiškas savaeiges haubicas „Morana“, šaudančias 40 km atstumu.
„Šios sistemos gali padėti, jei priešas kažkur prasiveržia, arba artimoje kovoje, arba jei paveikiamos kitos ginklų sistemos, pavyzdžiui, dronai“, – sakė Latvijos kariuomenės vadas Kasparas Pudanas (Kaspars Pudāns).
Latviai perka 18 haubicų, jų pristatymas turėtų prasidėti jau kitais metais. Kiek už jas teks sumokėti, viešai neskelbiama.
„Tai tarsi didelis, milžiniškas revolveris, kurio viduje jau užtaisytos kulkos, ir vadui tereikia pasirinkti, kokio efekto jis nori. Taip pat yra įvairių užtaisų: ar tai būtų dūmų efektas, ar skeveldros prieš pėstininkus, ar užtaisai, skirti naudoti prieš techniką ar įtvirtinimus“, – tikino K. Pudanas.
Kol kas daugiausia galvos skausmo Baltijos šalyse kelia skraidantys dronai. Ukrainiečiams atakuojant taikinius Rusijoje, dronų pavojus buvo paskelbtas tiek Latvijoje, tiek Estijoje. Pas kaimynus latvius trumpam net buvo įskridęs bepilotis, bet greitai šalies oro erdvę paliko.
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