Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Parduotuvės vaizdo kameros užfiksuotuose kadruose matyti, kaip Argentinoje drabužių parduotuvės pardavėjai maloniai bendrauja su pagyvenusiu vyru ir padeda jam išsirinkti tinkamą kepurę – panamą. Abu vaikinai nė nenutuokia, kad priešais juos stovi ne šiaip sau 74 metų senolis, o ieškomas nusikaltėlis, Italijoje nuteistas beveik 30 metų kalėjimo už turtingiausios laivų savininkų dinastijos paveldėtojo pagrobimą.
„Mes jam davėme dvi ar tris pasimatuoti. Jis dvi ar tris minutes praleido matavimosi kabinoje, bandydamas jas užsidėti“, – sakė parduotuvės darbuotojas Ignacio Rodriguez Mendez.
Nieko neįtariantys pardavėjai padėjo nusikaltėliui išsirinkti skrybėlę
Taip 74 metų italas Leonardo Bertulazzi, beveik pusę amžiaus slapstęsis nuo teisėsaugos, padavė pardavėjams 12 tūkstančių pesų už skrybėlę – tai maždaug 7 eurai.
„Paklausėme, iš kur jis atvykęs, kaip visada klausiame klientų, bet jis nieko neatsakė. Galiausiai išsirinko štai šią skrybėlę ir sumokėjo grynaisiais. Jai buvo taikoma 20 procentų nuolaida“, – pasakojo I. R. Mendez.
Vos prieš kelias valandas iki apsipirkimo 74 metų italas pabėgo iš namų arešto. Nusikaltėlis alpinizmo virve nusileido iš penkto aukšto. Vienuose kadruose matyti, kaip jis nusileidžia ant žemės. O kad policija iš karto nepradėtų jo ieškoti, L. Bertulazzi sugebėjo nusiimti elektroninę sekimo apyrankę ir pritvirtinti ją prie šios metalinės konstrukcijos. Žmogaus odą čia imituoja du kiaulienos gabalai, o pulso signalus siunčia kraujospūdžio matavimo aparatas. Vaizdo įrašas, kuriame L. Bertulazzi perka skrybėlę, yra paskutinė užuomina policijai apie jo buvimo vietą.
„Jie paprašė, ar galėtume parodyti jiems vaizdo įrašą ir panašiai. Jie pasakė, kad tai italų teroristas iš „Raudonųjų brigadų“ ir kad jo ieško. Klausė, ar turime kokios nors informacijos“, – kalbėjo I. R. Mendez.
74 metų L. Bertulazzi priklausė kairiajai Italijos teroristinei grupuotei „Raudonosios brigados“. Aštuntajame dešimtmetyje Karlo Markso ir Vladimiro Lenino idėjų sekėjai išgarsėjo dėl rezonansinių pagrobimų ir žmogžudysčių. 1978 metais teroristai pagrobė ir nužudė buvusį Italijos ministrą pirmininką ir krikščionių demokratų lyderį Aldo Moro.
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