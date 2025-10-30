Pajutę šiuos simptomus skubėkite į ligoninę: pasitikrinkite, ar nejaučiate

Savo „Facebook“ paskyroje rentgenogramos nuotrauka pasidaliję Kauno klinikų skubios pagalbos skyriaus specialistai primena, kada dėl pilvo skausmo būtina kreiptis į skubios pagalbos skyrių, o kada – į šeimos gydytoją.
Dėl pilvo skausmo – tiesiai į operacinę
Pilvo skausmas – problema, su kuria susiduria dažnas. Ne vienas pagalvoja, kad galbūt suvalgė kažką ne to, ieško kitų priežasčių jam pateisinti, tačiau kai kuriais atvejais delsti jokiu būdu negalima.
„Paciento pilvo rentgenogramoje matoma laisvo oro pilve požymiai. Tai rodo, kad yra prakiuręs tuščiaviduris organas ir reikalinga skubi operacija.
PILVO SKAUSMAS – KADA KREIPTIS Į SKUBIOS PAGALBOS SKYRIŲ?
Atvykus į skubios pagalbos skyrių dėl pilvo skausmo, situacija gali būti labai įvairi. Kartais gydytojas nuramins, kad tai nėra būklė, reikalaujanti skubaus gydymo. Kitais atvejais – kaip matote nuotraukoje – gali būti požymių, dėl kurių pacientą reikia skubiai guldyti į ligoninę ir operuoti.
Kai diagnozė neaiški, gydytojas gali stebėti būklę skyriuje, kartoti tyrimus, o tai gali užtrukti iki 12 val. ar ilgiau. Be kraujo tyrimų, gali prireikti rentgeno, ultragarsinio tyrimo, kompiuterinės tomografijos ar specialistų konsultacijų – todėl laukimo laikas gali pailgėti. Visa tai daroma dėl jūsų saugumo ir sveikatos.
Svarbu žinoti: ultragarsinis tyrimas neparodo visų pilvo ligų, nors pacientai neretai atvyksta į skubios pagalbos skyrių, tikėdamiesi šio tyrimo, kad apspręsti visas pilvo skausmo priežastis. Tačiau dažnai šiuo metodu galime pastebėti tik specifines skubias problemas. Norint vertinti įsisenėjusias problemas rinkitės planinį ultragarsą ir gydytojo specialisto konsultaciją poliklinikoje, nes tai gali suteikti daugiau informacijos.
Kreipkitės į skubią pagalbą, jei:
- Skausmas staigus, stiprus, plinta į krūtinę ar nugarą
- Yra karščiavimas, vėmimas, kraujas išmatose ar šlapime
- Pilvas kietas, labai jautrus liečiant
- Negalite valgyti, gerti ar judėti dėl skausmo
- Esate nėščia ir skausmas nepraeina
Kreipkitės į šeimos gydytoją, jei:
- Skausmas nestiprus, pasikartojantis, susijęs su mityba ar stresu
- Yra pilvo pūtimas, vidurių užkietėjimas ar lengvas diskomfortas
- Nėra karščiavimo, vėmimo ar kraujavimo
- Skausmas trunka kelias dienas, bet neblogėja
Atsiradus pilvo skausmui rinkitės tausojančią dietą ir gerkite vaistus nuo skausmo. Jei nelengvėja – kontaktuokite su savo gydytoju, o jei jam kils įtarimų – nukreips jus į skubios pagalbos skyrių“, – rašė Kauno klinikų skubios pagalbos skyrius.
