Padarykite tai savo šilauogėms: sukraus dvigubą derlių

Šilauogės – nuostabios uogos, kurių krūmų jau galima rasti pas daugelį Lietuvos sodininkų. Jos paplito pirmiausia dėl to, kad atsirado daug ir išsamios informacijos apie jų auginimą. Be to, selekcininkams pavyko išvesti daugybę šilauogių veislių, kurias, laikantis technologijų, galima auginti mūsų šalies soduose.