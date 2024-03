Šilauogės sukraus neregėtą derlių: rašykitės šiuos patarimus

Sodininkystės ekspertai atskleidė, kiek drėgmės reikia šilauogėms, kodėl jų lapeliai ruduoja ir išdavė auksinius patarimus, kaip auginti šilauoges, kad sulauktumėte puikaus derliaus.

Išdavė auksinius šilauogių priežiūros patarimus

Pasak mokslų dr. A. Amšiejaus, neretai sodininkai nenori šalia šilauogių krūmų pilti juodos žemės, nes, anot jų, tuomet žemių patenka ir ant uogų, o šios tampa nešvariomis. Tačiau, pasak jo, svarbu tam tikrą tarpą užpilti žeme tarp uogų lysvės ir žolės.

„Žmogus nori išsilyginti žemę, kad galėtų lengvai šienauti. Tačiau žolėje daug varpučių, o varputis savo galingomis šaknimis lįs prie šilauogių. Tai tą 20–30 centimetrų atstumą tarp šilauogių lysvės ir žolės reiktų laikyti juodą“, – paaiškino ekspertas.

Be to, pasak A. Amšiejaus, šilauogių krūmai itin mėgsta drėgmę. Be jos jie neišgyventų. O apie drėgmės trūkumą signalizuoja parudavę lapeliai.

„Jei labai ruduoja, tai aš visada sakydavau, kad vyrui sriubos neduotų. Kodėl? O gi tegul semia kibirus ir laisto šilauogių krūmus, nes tai yra drėgmės trūkumas. Šimtaprocentinis drėgmės trūkumas. Ypač, kai lapai pradeda rusti nuo kraščiukų“, – pabrėžė sodininkystės ekspertas.

Sodindami nepamirškite gerai palaistyti

Sodinant šilauoges itin svarbu, kad durpės būtų tinkamai prisotinos vandens. Laidoje buvo kalbama, kad vienam kilogramui durpių reiktų bent poros litrų vandens.

„Šilauogės mėgsta drėgmę, joms reikalingas vanduo. Ne veltui ir tas mulčiavimas yra, kad išlaikyti normalią temperatūrą prie šaknų ir kad drėgmė taip greit neišgaruotų.

Jeigu tu neturi prietaiso drėgmei matuoti, tai belieka savo ranka paimti durpę ir tikrinti, ar ji pakankamai drėgna“, – aiškino dr. E. Survilienė.

Sodininkystės ekspertas A. Amšiejus pridūrė, kad durpė turi būti tokia, kad paspaudus ją bėgtų vanduo.

Norint šilauoges prisotinti maistinėmis medžiagomis, galima pasinaudoti laistymo sistema.

„Jeigu yra laistymo sistema, ją reiktų išnaudoti ir mitybai. Su laistymo sistema tada duosi ne tik vandenį, bet ir maisto medžiagas“, – patarimų negailėjo dr. E. Survilienė.

O apie šilauogių tręšimą ekspertė kalbėjo, jog reiktų paberti kompleksinių trąšų. Tačiau tai svarbu daryti ne prie pat stiebo, bet ir neužpilti jų ant plėvelės.

Dažna problema, su kuria susiduria ūkininkai, sodinantys šilauoges – amarai. Šie gali itin pakenkti augalams.

„Amarų kolonija visada formuojasi su sparneliais. Su sparnais jie perskrenda prie naujų augalų. Jų ieškoti reiktų viršunėlėse. Ten, kur yra jautriausi, švelniausi lapeliai. Amarams jie labai tinka“, – paaiškino dr. E. Survilienė.

„Reiktų kas antrą dieną praeinant nuo amarų patikrinti kas antrą, trečią augalą. Turi apžiūrėti augalus ir, jeigu randi amarų, tai žiūrėti, ant kiek augalų“, – įspėjo dr. A. Amšiejus.

